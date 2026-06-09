Manchester United avanza por Cuti Romero: ¿quieren armar dupla argentina con Lisandro?

Dentro de ese convenio se estableció una cláusula de rescisión valuada en 60 millones de euros, una cifra que obliga a cualquier interesado a realizar una inversión considerable para quedarse con el pase del defensor argentino.

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El interés por el ex Belgrano y Atalanta no es nuevo. Durante gran parte de la última temporada, distintos gigantes de España siguieron atentamente su rendimiento. Entre los clubes vinculados al campeón del mundo aparecieron nombres de peso como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Precisamente el conjunto dirigido por Diego Simeone fue el que más insistió en los últimos mercados, por lo que continúa siendo una amenaza concreta para las aspiraciones del United.

Mientras el mercado empieza a moverse y los sondeos se multiplican, Romero mantiene el foco en la Scaloneta y en la preparación para la Copa del Mundo. No obstante, su futuro promete convertirse en uno de los temas más relevantes del verano europeo. El United ya dio señales de interés y ahora resta saber si estará dispuesto a realizar el esfuerzo económico necesario para convencer a Tottenham de desprenderse de uno de sus líderes dentro y fuera del campo.