Manchester United avanza por Cuti Romero: ¿quieren armar dupla argentina con Lisandro?
Los Diablos Rojos analizan acelerar por el defensor del Tottenham con la intención de reforzar una defensa que necesita jerarquía y sumar a uno de los referentes de la Albiceleste.
Cristian “Cuti” Romero volvió a tener acción con la camiseta de la Selección Argentina y dejó atrás las dudas que existían sobre su estado físico. El defensor sumó minutos en el amistoso ante Honduras, en lo que representó su regreso a las canchas después de la lesión sufrida en su rodilla derecha. Mientras recupera ritmo de competencia en la antesala del Mundial 2026, su nombre comenzó a sonar con fuerza en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.
Manchester United sigue de cerca la situación del zaguero y evalúa presentar una propuesta formal para incorporarlo durante el próximo mercado de pases. La dirigencia de los Diablos Rojos considera prioritaria la llegada de un defensor de experiencia y liderazgo, características que Romero mostró tanto en Tottenham como en la Albiceleste.
Además, su posible desembarco en Old Trafford permitiría reconstruir una sociedad que dio grandes resultados con la camiseta albiceleste junto a Lisandro Martínez. Según trascendió, el conjunto inglés entiende que la presencia de Martínez puede jugar un papel importante en una eventual negociación. Ambos futbolistas mantienen una estrecha amistad desde hace varios años y compartieron numerosos momentos dentro del seleccionado nacional.
La cláusula que deberá pagar Manchester United para quedarse con Cuti Romero
Su entendimiento dentro del campo quedó demostrado durante la conquista de la Copa América 2024, donde conformaron una de las defensas más sólidas del torneo. Sin embargo, la operación no se presenta sencilla. Romero renovó su contrato con los Spurs durante 2025 y quedó vinculado al club londinense mediante un acuerdo de larga duración.
Dentro de ese convenio se estableció una cláusula de rescisión valuada en 60 millones de euros, una cifra que obliga a cualquier interesado a realizar una inversión considerable para quedarse con el pase del defensor argentino.
El interés por el ex Belgrano y Atalanta no es nuevo. Durante gran parte de la última temporada, distintos gigantes de España siguieron atentamente su rendimiento. Entre los clubes vinculados al campeón del mundo aparecieron nombres de peso como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Precisamente el conjunto dirigido por Diego Simeone fue el que más insistió en los últimos mercados, por lo que continúa siendo una amenaza concreta para las aspiraciones del United.
Mientras el mercado empieza a moverse y los sondeos se multiplican, Romero mantiene el foco en la Scaloneta y en la preparación para la Copa del Mundo. No obstante, su futuro promete convertirse en uno de los temas más relevantes del verano europeo. El United ya dio señales de interés y ahora resta saber si estará dispuesto a realizar el esfuerzo económico necesario para convencer a Tottenham de desprenderse de uno de sus líderes dentro y fuera del campo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario