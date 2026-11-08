"¿Por qué no entramos?": el tenso cruce de Franco Colapinto con Alpine en el GP de Brasil
Franco Colapinto discutió por radio con su ingeniero Stuart Barlow sobre cuándo parar en boxes en Interlagos y no ocultó su enojo con la decisión de Alpine.
Franco Colapinto tuvo un tenso ida y vuelta con Alpine por la estrategia en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Antes de su primera parada en boxes en Interlagos, el piloto argentino discutió por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, sobre el momento de entrar. El equipo francés mantuvo su plan inicial, y él dejó claro que no estaba de acuerdo.
El de Pilar iba dentro del top 15 cuando le propuso al muro probar una detención. Barlow le respondió que, en ese momento, los autos que ya tenían neumáticos lisos estaban más lentos, y que por eso no les convenía. Ahí Colapinto cuestionó la decisión anterior: “¿Por qué no entramos a boxes en la vuelta anterior?”, preguntó. Después pidió quedarse en pista para evitar un “double stack”, la maniobra en la que los dos autos del equipo paran en la misma vuelta y el segundo tiene que esperar a que atiendan al primero. Su argumento era que estaban “muy cerca”.
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El intercambio siguió con mensajes cruzados. Barlow repitió varias veces que se quedara afuera, mientras el argentino se ofrecía a entrar si el equipo lo quería. Ante la insistencia, Colapinto preguntó si al final no iban a parar, y el ingeniero le contestó que tenían que hacer esa vuelta. El último mensaje dejó en claro su malestar: le recordó a Barlow que se lo había avisado y que él quería entrar a boxes.
Más allá de la discusión, el argentino marchaba en el puesto 12 al momento del cruce, a las puertas de la zona de puntos, que llega hasta el décimo lugar. La estrategia de paradas finalmente determinó que Alpine no pueda sumar en Interlagos.
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