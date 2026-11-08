"¿Por qué no entramos?": el tenso cruce de Franco Colapinto con Alpine en el GP de Brasil

El de Pilar iba dentro del top 15 cuando le propuso al muro probar una detención. Barlow le respondió que, en ese momento, los autos que ya tenían neumáticos lisos estaban más lentos, y que por eso no les convenía. Ahí Colapinto cuestionó la decisión anterior: “¿Por qué no entramos a boxes en la vuelta anterior?”, preguntó. Después pidió quedarse en pista para evitar un “double stack”, la maniobra en la que los dos autos del equipo paran en la misma vuelta y el segundo tiene que esperar a que atiendan al primero. Su argumento era que estaban “muy cerca”.