Franco Colapinto no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Brasil: todas las posiciones

TERMINÓ LA CLASIFICACIÓN EN BRASIL
Lando Norris hizo la pole posicion. Kimi Antonelli largará segundo y Liam Lawson tercero.
EN VIVOFórmula 1
El piloto argentino de 23 años no pudo sobreponerse a su floja clasificación y finalizó en el puesto 15 en el GP de Brasil.
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La Fórmula 1 continúa su calendario 2026 en Brasil. Uno de los principales atractivos para los argentinos es la participación del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien busca recuperarse del resultado que obtuvo en la última carrera, en medio de un fin de semana con resultados diversos.
Después de la competencia en México, donde el piloto de Alpine había terminado octavo en pista pero una penalización de 10 segundos lo hizo retroceder hasta el puesto 15, el desafío será por partida doble para el pilarense, ya que debe recuperarse ante "su gente", en el país vecino, donde habrá gran mayoría de argentinos.
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