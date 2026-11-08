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Franco Colapinto no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Brasil: todas las posiciones

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil.
Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Brasil. 

Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Brasil. 
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Franco Colapinto
Brasil

El piloto argentino de 23 años no pudo sobreponerse a su floja clasificación y finalizó en el puesto 15 en el GP de Brasil.

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EN VIVO

La Fórmula 1 continúa su calendario 2026 en Brasil. Uno de los principales atractivos para los argentinos es la participación del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien busca recuperarse del resultado que obtuvo en la última carrera, en medio de un fin de semana con resultados diversos.

Después de la competencia en México, donde el piloto de Alpine había terminado octavo en pista pero una penalización de 10 segundos lo hizo retroceder hasta el puesto 15, el desafío será por partida doble para el pilarense, ya que debe recuperarse ante "su gente", en el país vecino, donde habrá gran mayoría de argentinos.

Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: el minuto a minuto

TERMINÓ LA CLASIFICACIÓN EN BRASIL

Lando Norris hizo la pole posicion. Kimi Antonelli largará segundo y Liam Lawson tercero.

Q1 - Colapinto quedó eliminado de la clasificación

El argentino no pudo acomodarse en la pista mojada y se despidió rápidamente de la clasificación en Brasil.

LUZ VERDE

¡La actividad vuelve a pista después de una larga espera! Los 22 pilotos salen a toda velocidad para intentar marcar al menos un tiempo en una Q1 que puede ser determinante. Restan 15 minutos y 37 segundos para el cierre de la sesión y, una vez más, la lluvia dice presente en Brasil.

Continúan las demoras

La FIA comunicó que las condiciones del circuito empeoraron y que se prevén nuevas precipitaciones durante los próximos diez minutos. Ante este panorama, la clasificación seguirá suspendida en Interlagos y todavía no hay una confirmación sobre cuándo podrá reanudarse.

Peligra la clasificación

La FIA informó que hay una importante acumulación de agua sobre el asfalto y que, por el momento, la pista no reúne las condiciones de seguridad necesarias para retomar la clasificación. De esta manera, la actividad continúa interrumpida en Interlagos a la espera de una mejora en el clima.

SALE EL SAFETY CAR A EVALUAR LA PISTA

El auto de seguridad circula en la pista para analizar si es posible reiniciar la actividad.

Bandera roja

La lluvia obligó a detener la clasificación cuando todavía restaban 15 minutos y 37 segundos de actividad. La dirección de carrera mostró la bandera roja ante las complicadas condiciones climáticas. Hasta el momento, ninguno de los 22 pilotos había logrado registrar un tiempo.

Comenzó la clasificación

Con 20°C de temperatura y un 93% de humedad, algunas gotas comenzaron a caer sobre el circuito. La primera tanda clasificatoria (Q1) contará con 18 minutos para que los 22 pilotos registren sus mejores tiempos. Los seis más lentos quedarán eliminados y deberán partir desde las últimas posiciones.

El divertido momento entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton

Franco Colapinto volvió a llevar una costumbre bien argentina al mundo de la Fórmula 1. Esta vez, el protagonista de la escena fue Lewis Hamilton, quien tuvo la oportunidad de probar mate por primera vez gracias a la invitación del piloto de Alpine. Leé la nota completa acá

El resumen completo de la segunda práctica

Los tres pilotos más rápidos de la FP2 en Brasil

¡FINALIZÓ LA FP2!

¡QUÉ CERCA ESTUVIERON! Charles Leclerc se cruzó con Rafael Camara

¡SUBITE AL 43! Franco Colapinto tuvo una buena vuelta

¡ARRANCÓ LA SEGUNDA PRÁCTICA LIBRE!

La performance del argentino en la FP1 de Brasil

Multaron con 100 euros a Colapinto por exceder la velocidad en el pit lane

El resumen completo de la primera práctica

Alpine en la FP1: Gabriele Mini 7º / Franco Colapinto 9º

Los tres pilotos más rápidos de la FP1 en Brasil

Jorge Macri se reunió con el CEO de la Fórmula 1

Jorge Macri dio un nuevo paso en las gestiones para que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reunió este viernes con Stefano Domenicali, CEO de la categoría, en el paddock del circuito de Interlagos, antes del inicio de la actividad del Gran Premio de Brasil.

El encuentro duró poco más de 20 minutos y también contó con la participación de Fabián Turnes, secretario de Deportes porteño, y Orlando Terranova, titular del grupo OSD y uno de los impulsores del proyecto.

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¡FINALIZÓ LA FP1!

Colapinto salió con gomas blandas y bajó su tiempo

Las primeras imágenes de Colapinto en la FP1

Así vive Gasly la FP1 desde el box: su auto es conducido por Gabriele Mini

¡BANDERA ROJA!

Tras una práctica severamente limitada en México, el Audi del novato Freddie Slater, que estaba en reemplazo de Nico Hulkenberg, se detuvo en plena pista.

¡ARRANCÓ LA PRIMERA PRÁCTICA LIBRE!

Alpine adelantó que Pierre Gasly no estará en la primera práctica

De cara al Gran Premio de Brasil en el trazado de Interlagos, la escudería Alpine confirmó un cambio en su cronograma de pista para el arranque del fin de semana de carrera.

El piloto francés Pierre Gasly no estará al frente de su monoplaza durante la primera sesión de entrenamientos libres, cediendo su lugar al joven italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de la estructura de Enstone.

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Alerta por lluvia en el GP de Brasil: el pronóstico que puede complicar a Colapinto

Las previsiones para el fin de semana en San Pablo anticipan condiciones inestables, con altas probabilidades de lluvia durante la clasificación y la carrera del domingo.

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Colapinto hizo un balance de su temporada antes del GP de Brasil

En la conferencia de prensa, el piloto de Pilar describió una temporada de menor a mayor. Según explicó, el arranque fue más complicado, pero la escudería mostró un progreso marcado en relación con 2025: “el equipo dio un salto muy grande”, resumió.

Pese a la sanción reciente que recibió, el argentino se mostró conforme con lo hecho hasta acá. “Contento con el balance hasta ahora”, dijo, aunque admitió que todavía hay mucho por trabajar.

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Banderazo por Colapinto en San Pablo: día y horario

El encuentro ya es una costumbre en cada visita de la Fórmula 1 a Brasil. El primer banderazo se hizo en 2024, cuando el piloto argentino corría para Williams. Hubo otro en 2025, en su primera temporada con Alpine, y esta será la tercera edición.

En principio, la reunión no se suspende por lluvia. Los organizadores la mantienen salvo condiciones extremas, un punto a tener en cuenta en una ciudad con un clima cambiante. El miércoles 4 hubo sol y unos 34 grados, y el día terminó con tormenta. El jueves 5 también llovió por momentos.

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Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo

Los protagonistas son Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, un grupo de amigos que decidió restaurar el clásico Renault 6 y ponerlo a tono con el equipo de Colapinto.

Con el auto listo, emprendieron el viaje con un objetivo claro: vivir de cerca el Gran Premio de Brasil. El trayecto les llevó cuatro días. Al llegar a destino, y a 48 horas de los primeros entrenamientos libres, lograron cruzarse con el piloto al que habían ido a buscar.

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Colapinto y Gasly, a lo Boca: el cambio de look de Alpine

Alpine presentó un diseño especial para sus pilotos en la carrera que se disputará este fin de semana en Interlagos, con una combinación de colores que rompe con la estética habitual de la escudería.

En colaboración con Mercado Libre, uno de sus principales patrocinadores, el equipo francés decidió reemplazar el tradicional rosa por una propuesta en la que predominan el azul, el amarillo y el blanco.

La modificación estará presente tanto en la indumentaria de Colapinto y Pierre Gasly como en distintos elementos vinculados al monoplaza. De esta manera, ambos corredores tendrán una apariencia diferente para una de las fechas más esperadas del calendario.

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Leclerc se ausentará de la primera práctica del GP de Brasil

El nacimiento de Bianca también tuvo consecuencias en la agenda deportiva del piloto. Leclerc se encontraba en Brasil para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1, pero decidió regresar a Europa para acompañar a su esposa durante el parto. Por ese motivo, Ferrari confirmó que no estará al volante durante la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana.

Su lugar en el SF-26 será ocupado por el sueco-bosnio Dino Beganovic. La escudería comunicó la modificación a través de sus redes sociales: “¡Dino Beganovic volverá a ponerse al volante del SF-26 en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) de este fin de semana en Brasil!”.

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F1: cronograma y horarios del GP de Brasil

La actividad en Interlagos comenzará el viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos. El sábado será el turno de la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo se disputará la carrera principal.

Viernes 6 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.

  • Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00.

Sábado 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.

  • Clasificación: 15.00 a 16.00.

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: 14.00.

Colapinto quiere repetir su rendimiento de México

En la previa del Gran Premio de Brasil, el argentino expresó su entusiasmo por competir en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y dejó en claro cuál será el objetivo de Alpine para el fin de semana.

"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", manifestó en declaraciones difundidas por la escudería.

Además, se refirió a lo ocurrido en la última competencia, en la que terminó sin sumar puntos debido a la sanción que recibió por una infracción bajo banderas amarillas en la vuelta 68.

"Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada. Fue una carrera muy movida, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en Sao Paulo", sostuvo.

¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?

En Argentina, las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports. También estará disponible la transmisión online mediante Disney+ Premium.

Fox Sports

  • Cablevisión Digital y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

  • DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

  • Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

¿Cómo es el circuito de Interlagos de la Fórmula 1?

El Autódromo José Carlos Pace es uno de los trazados históricos de la F1. Ubicado en San Pablo y construido en 1938, forma parte del campeonato desde 1973. Su recorrido se caracteriza por disputarse en sentido antihorario, presentar importantes desniveles y combinar curvas lentas con sectores de alta velocidad.

Estos son sus principales datos:

  • Número de vueltas: 71.

  • Longitud: 4,309 kilómetros.

  • Distancia total de carrera: 305,939 kilómetros.

  • Récord de vuelta: 1:10.540, de Valtteri Bottas (2018).

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

  • Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
  • Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
  • Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
  • Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
  • Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
  • Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Baréin en Malasia: del 9 a 11 de octubre - REALIZADO
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre - REALIZADO
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre - PROXIMAMENTE
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

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