"Hay mucho que revisar": la dura advertencia de Briatore tras el fracaso de Alpine en Brasil

Colapinto terminó en el decimotercer puesto en Interlagos, mientras que Gasly tampoco consiguió meterse en la zona de puntos. La frustración también había sido expresada por el piloto francés, quien calificó como "decepcionante" el rendimiento de la escudería.

El reconocimiento de Briatore a Mercedes

En el cierre de su mensaje, el italiano dejó de lado por un momento el análisis de su escudería para felicitar a Mercedes por la obtención del Campeonato de Constructores. "Finalmente felicidades a Toto y @MercedesAMGF1 por ganar el Campeonato de Constructores después de una temporada impresionante y dominante", publicó.

Alpine tendrá ahora que trabajar para corregir sus falencias y recuperar competitividad en el Gran Premio de Las Vegas, una nueva oportunidad para intentar volver a sumar puntos.