"Hay mucho que revisar": la dura advertencia de Briatore tras el fracaso de Alpine en Brasil
El asesor ejecutivo de la escudería francesa analizó el flojo rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Interlagos.
El Gran Premio de Brasil dejó un balance negativo para Alpine. Sin puntos para Franco Colapinto ni Pierre Gasly, la escudería francesa volvió a mostrar dificultades para competir y Flavio Briatore realizó una autocrítica sobre el desempeño del equipo durante el fin de semana en Interlagos.
A través de sus redes sociales, el asesor ejecutivo no ocultó su descontento con el resultado: "Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos tenido un rendimiento bajo", escribió.
Uno de los principales problemas que identificó fue el comportamiento del monoplaza en condiciones de lluvia. "Está claro que tenemos trabajo que hacer para entender cómo maximizar el coche en el mojado, ya que fue una debilidad para nosotros este fin de semana", reconoció.
La lluvia, el principal problema de Alpine en Brasil
Briatore también explicó que Alpine había conseguido mostrar un ritmo competitivo cuando la pista comenzó a secarse, pero no pudo sostenerlo cuando regresó la lluvia. "Estábamos entre los más rápidos en los neumáticos Soft en la fase de la carrera cuando todos cambiaron a neumáticos secos, pero pronto ya no fue el caso cuando volvió la lluvia", detalló.
El dirigente dejó en claro que el equipo deberá analizar lo ocurrido antes de la próxima competencia. "Hay mucho que revisar como equipo antes de mirar hacia delante la próxima carrera en Las Vegas", agregó.
Colapinto terminó en el decimotercer puesto en Interlagos, mientras que Gasly tampoco consiguió meterse en la zona de puntos. La frustración también había sido expresada por el piloto francés, quien calificó como "decepcionante" el rendimiento de la escudería.
El reconocimiento de Briatore a Mercedes
En el cierre de su mensaje, el italiano dejó de lado por un momento el análisis de su escudería para felicitar a Mercedes por la obtención del Campeonato de Constructores. "Finalmente felicidades a Toto y @MercedesAMGF1 por ganar el Campeonato de Constructores después de una temporada impresionante y dominante", publicó.
Alpine tendrá ahora que trabajar para corregir sus falencias y recuperar competitividad en el Gran Premio de Las Vegas, una nueva oportunidad para intentar volver a sumar puntos.
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