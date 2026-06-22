Manu Ginóbili alentó a la Selección Argentina en Dallas y recibió una ovación de los hinchas
El campeón olímpico con la Generación Dorada dijo presente en el estadio y siguió desde las tribunas el triunfo del conjunto nacional en la segunda fecha del Mundial 2026.
Emanuel "Manu" Ginóbili dijo presente en Dallas para acompañar a la Selección Argentina en el partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y fue ovacionado por todo el estadio.
La presencia del bahiense despertó una inmediata reacción entre los hinchas. Cuando la transmisión oficial lo mostró en una de las pausas de hidratación, el estadio estalló en aplausos para reconocer a una de las máximas figuras de la historia del deporte argentino, presente en Dallas para acompañar al conjunto nacional.
La visita de Ginóbili también tuvo un significado especial por su vínculo con Texas, estado en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional y donde se convirtió en una leyenda de los San Antonio Spurs. Allí conquistó cuatro títulos de la NBA y construyó una trayectoria que lo llevó a ser considerado uno de los mejores basquetbolistas argentinos de todos los tiempos.
El desfile de famosos acompañando a la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026
La pasión por la Selección Argentina volvió a reunir a figuras de distintos ámbitos en una nueva cita mundialista. Antes del partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, los hinchas realizaron el tradicional banderazo y entre la multitud apareció una cara conocida del mundo de la música: Santiago Motorizado.
El líder de Él Mató a un Policía Motorizado se sumó al clima de fiesta previo al encuentro y fue visto acompañando a los fanáticos argentinos que se acercaron a alentar al equipo de Lionel Scaloni. Su presencia rápidamente llamó la atención y se viralizó en redes sociales.
Las figuras que dijeron presente en el estadio
Ya en el AT&T Stadium de Dallas, varias celebridades ocuparon las tribunas para disfrutar del partido. Entre los famosos que estuvieron presentes se destacaron Pampita, el Pollo Álvarez y Zaira Nara, quienes siguieron de cerca el encuentro y compartieron parte de la experiencia desde sus redes sociales.
Sin embargo, quienes más llamaron la atención fueron tres nombres vinculados directamente al fútbol argentino: Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Javier Pastore y Santiago Solari. Los exjugadores de la Selección Argentina dijeron presente y acompañaron al equipo nacional en una nueva jornada mundialista.
Lavezzi, uno de los futbolistas más queridos de la última etapa dorada del seleccionado, generó entusiasmo entre los hinchas por volver a verlo cerca del equipo. El exdelantero compartió plantel con varios referentes de la actual Selección y fue parte del camino previo al título conseguido en Qatar 2022.
Pastore, otro histórico de la camiseta argentina, también estuvo en las tribunas. El mediocampista, recordado por su talento y sus pasos por el fútbol europeo, disfrutó del encuentro junto a otros invitados especiales.
Por su parte, Santiago Solari completó la lista de grandes figuras del fútbol que acompañaron a la Scaloneta. El exjugador argentino y actual entrenador se sumó a una jornada donde el protagonismo no estuvo solo dentro de la cancha, sino también en las tribunas.
Con la presencia de músicos, actores, periodistas y exfutbolistas, el partido ante Austria volvió a demostrar que la Selección Argentina genera una convocatoria que atraviesa todos los ámbitos y que cada presentación del equipo campeón del mundo se transforma en un verdadero evento.
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