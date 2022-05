Este miércoles termina la subasta de la camiseta de Maradona: de cuánto es la única oferta

Camiseta Maradona.jpg

¿Cuánto se espera recaudar por la camiseta?

Hodge la tuvo guardada en un baúl durante 16 años. Luego la cedió al Museo de Fútbol de Manchester para que sea exhibida como una de las grandes joyas modernas del fútbol. Pero al final se decidió a vender.

La casa de subastas entiende que se podrían recaudar entre 4 y 6 millones de libras por la camiseta de Diego. Hasta el momento, la más cara en la historia del fútbol es una de Pelé por la cual una persona abonó 220 mil dólares en 2002.

¿Cómo consiguió Hodge la camiseta de Maradona?

Después del triunfo de Argentina en cuartos de final del Mundial, el mediocampista relató que se la pidió directamente a Diego. “Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir una camiseta... Le di la mano a Maradona. Estaba siendo acosado por sus compañeros. Así que pensé: ‘No tiene sentido, simplemente déjalo’”.

Hodge luego hizo una entrevista televisiva y luego tuvo un segundo encuentro con Maradona. "Bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos”, detalló.

En el libro de Maradona “Mi Mundial, mi verdad”, escrito por el periodista Daniel Arcucci, Diego explicó: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos”.