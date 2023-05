El anuncio de Maravilla Martínez que entristece al boxeo argentino

"Veinte días antes me llamó mi manager Elvis Grant y me pidió que me baje de la velada del Luna porque había buenas chances de ir con Erislandy Lara por la corona que había dejado Gennady Golovkin", reveló Maravilla en diálogo con Télam.

"Entonces yo le dije a Elvis que había dado mi palabra, que me había comprometido con esa velada y que no podía ni quería incumplir con mi palabra", añadió el extriple campeón del mundo.

Según la deducción de Martínez, esa decisión contrarió a Grant y lo sustituyó por el australiano Michael Zerafa (30-4 y 19 KOs) como retador de Lara. "Es posible que rescinda contrato con él", deslizó.

De todos modos, a la cadena televisiva estadounidense encargada de organizar la primera defensa del cubano Lara (29-3-3 y 17 KOs), Zerafa no le pareció lo suficientemente comercial y sacó de la galera al estadounidense Danny García, ex campeón mundial superligero y welter.

En fecha a determinar, entonces, Lara se medirá con García, circunstancia que, según la especulación de Maravilla, cerrará las puertas a su ansiada chance titular por la faja AMB.

"Gane quien gane, el campeón tendrá derecho a dos defensas opcionales y suponiendo que yo llegue al primer puesto en el ranking, hoy estoy tercero, sería retador obligatorio en 2025. O sea: con los pies en la tierra, queda claro que mis posibilidades de volver a pelear por el título del mundo se han esfumado", indicó.

SERGIO "MARAVILLA" MARTINEZ VS JOHN TEHERAN (COL) / LUNA PARK / CHINO MAIDANA PROMOTIONS

"De todos modos siempre he sido una persona de buena suerte", reflexionó, y agregó: "Cuando menos lo he esperado, me sucedieron cosas bonitas. Quién dice que dentro de seis meses, ocho, no sé, pueda surgir una buena novedad para mí".

Maravilla Martínez, de 48 años, se mantuvo alejado de los rings desde el 7 de agosto de 2014 cuando cayó en el octavo round con el puertorriqueño Miguel Cotto en el Madison Square Garden, hasta el 21 de agosto de 2020, cuando en Torrelavega, Cantabria, venció al español José Miguel Fandiño.

Desde esa noche consumó otras cinco salidas rentadas, con triunfos a expensas del finés Jussi Koivula, los ingleses Brian Rose y Macaulay McGowan, el estadounidense Noah Kidd y el colombiano Jhon Teheran, el 21 de marzo último en el Luna Park. Su excelente foja da cuenta de 57-3-2 y 32 KOs.