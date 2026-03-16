Marcelo Araujo y el arte de nombrar: el relator que patentó gritar los goles con el segundo nombre

Una épica narrativa inigualable

Este recurso estilístico le aportaba una musicalidad y una épica cinematográfica única a cada jugada de Fútbol de Primera. En el emotivo archivo audiovisual también resuenan a todo pulmón los nombres completos de Antonio Daniel Barijho, Martín Alejandro Cardetti, Fernando Andrés Gamboa y el "Beto" Alberto José Márcico.

Sin dudas, Araujo no solo relataba lo que pasaba en el campo de juego, sino que reversionaba la identidad de los protagonistas para convertirlos en verdaderos superhéroes de la pantalla chica. Una obra de arte narrativa que hoy, tras su partida física, resuena más fuerte que nunca en la memoria colectiva.