Marcelo Araujo y el arte de nombrar: el relator que patentó gritar los goles con el segundo nombre
Tras su reciente fallecimiento, se volvió viral un video homenaje que recopila una de las marcas registradas de Marcelo Araujo en la televisión argentina.
La muerte de Marcelo Araujo a los 78 años sigue generando una ola inmensa de nostalgia en las redes sociales. Entre los miles de recuerdos, anécdotas y latiguillos que los fanáticos del fútbol argentino comenzaron a compartir en las últimas horas, resurgió un emotivo clip.
Más allá de sus recordadas frases provocadoras ("¿Estás crazy, Macaya?") o sus vibrantes introducciones, Araujo tenía un sello inconfundible al momento de coronar el grito de gol en la televisión argentina. En lugar de usar los apodos tradicionales o mencionar simplemente el apellido del jugador, el narrador elevaba el tono de voz, estiraba las vocales y pronunciaba con un énfasis espectacular el primer nombre, el segundo nombre y el apellido del autor del tanto.
IMPORTANTE: Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos
El video viral que emociona a los fanáticos
La popular cuenta de X (ex Twitter) @enunabaldosa compartió un espectacular compilado de época donde se puede escuchar la inconfundible voz del relator bautizando a las grandes figuras del torneo local durante los años 90.
Gracias a su particular estilo, los hinchas de todos los equipos se acostumbraron a vibrar en sus casas escuchando gritos eternos y solemnes como los de Alberto Federico Acosta (Boca Juniors), Arnaldo Ariel Ortega (River Plate), Sebastián Pascual Rambert (Independiente), Rubén Oscar Capria (Racing Club), Claudio Darío Biaggio (San Lorenzo) o José Luis Félix Chilavert (Vélez Sarsfield).
Una épica narrativa inigualable
Este recurso estilístico le aportaba una musicalidad y una épica cinematográfica única a cada jugada de Fútbol de Primera. En el emotivo archivo audiovisual también resuenan a todo pulmón los nombres completos de Antonio Daniel Barijho, Martín Alejandro Cardetti, Fernando Andrés Gamboa y el "Beto" Alberto José Márcico.
Sin dudas, Araujo no solo relataba lo que pasaba en el campo de juego, sino que reversionaba la identidad de los protagonistas para convertirlos en verdaderos superhéroes de la pantalla chica. Una obra de arte narrativa que hoy, tras su partida física, resuena más fuerte que nunca en la memoria colectiva.
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