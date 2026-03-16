Marcelo Araujo y el PC Fútbol 5.0: las frases del videojuego que marcaron a una generación

El juego permitía dirigir a los equipos del Torneo Apertura 1997, con planteles que reflejaban a las grandes figuras de la época. Entre ellos se destacaban River y Boca, que contaban con nombres emblemáticos. El Millonario tenía futbolistas como Marcelo Salas, Pablo Aimar, Germán Burgos, Ariel Ortega y Enzo Francescoli, mientras que el Xeneize contaba con Diego Maradona, Martín Palermo, Claudio Caniggia y Óscar Córdoba. Ese contexto futbolero potenciaba aún más la experiencia cuando las jugadas eran acompañadas por la voz del histórico relator.

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Las frases de Marcelo Araujo que quedaron en el recuerdo

Más allá de la jugabilidad o de los planteles de la época, lo que realmente quedó grabado en la memoria de los jugadores fueron algunas de las frases de Marcelo Araujo. El relator aportó un tono descontracturado y muy argentino a los comentarios del juego, con intervenciones que rompían el molde de los relatos tradicionales y que sorprendían incluso dentro del universo de los videojuegos.

Con el paso del tiempo, esas frases se transformaron en parte del recuerdo colectivo de quienes pasaron horas jugando al PC Fútbol 5.0 y hoy vuelven a resonar entre los fanáticos que crecieron escuchando su voz en las transmisiones deportivas.