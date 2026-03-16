Marcelo Araujo y el PC Fútbol 5.0: las frases del videojuego que marcaron a una generación
Tras la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años, muchos recuerdan su participación en el videojuego PC Fútbol 5.0, donde su voz y sus frases quedaron grabadas para los fanáticos.
La muerte de Marcelo Araujo a los 78 años reavivó recuerdos de su extensa carrera como relator deportivo, pero también de una curiosa faceta: su participación en el videojuego PC Fútbol 5.0, donde su voz acompañó a miles de jugadores durante partidos virtuales que marcaron a toda una generación.
El fallecimiento del histórico relator volvió a poner en primer plano una etapa inolvidable del periodismo deportivo argentino. Sin embargo, también reavivó una curiosidad que muchos fanáticos del fútbol y del gaming recuerdan con nostalgia: su participación en uno de los videojuegos más populares de fines de los años 90. Se trata de PC Fútbol 5.0, un título que marcó época entre los fanáticos del fútbol. El juego incluyó por primera vez el campeonato argentino y sumó un elemento novedoso para la época: relatos en español con la voz de Araujo, algo que le dio un toque distintivo.
El periodista, que ya era una referencia absoluta en las transmisiones deportivas, grabó diferentes frases que se activaban durante los partidos y acompañaban las jugadas dentro del juego. Con el paso de los años, esos comentarios quedaron grabados en la memoria de quienes pasaron horas frente a la computadora. Aunque el juego fue lanzado a fines de los 90, siguió siendo utilizado durante varios años más. Incluso en la actualidad todavía puede descargarse y jugarse, lo que permite a muchos fanáticos revivir una experiencia que marcó a quienes crecieron en esa época.
El PC Fútbol 5.0 y un formato que marcó época
Uno de los aspectos que más sorprendió a los jugadores fue la posibilidad de asumir distintos roles dentro del club. Además de disputar los partidos, el usuario podía convertirse en entrenador o manager, tomar decisiones deportivas y manejar distintos aspectos de la institución. Para muchos fanáticos, ese sistema fue una novedad absoluta en su momento y terminó marcando el camino para otros videojuegos de gestión futbolística que aparecieron en los años siguientes.
La industria del gaming todavía estaba lejos del desarrollo tecnológico actual, con gráficos hiperrealistas y jugabilidad avanzada, pero el impacto del título fue enorme entre los fanáticos del fútbol argentino.
El juego permitía dirigir a los equipos del Torneo Apertura 1997, con planteles que reflejaban a las grandes figuras de la época. Entre ellos se destacaban River y Boca, que contaban con nombres emblemáticos. El Millonario tenía futbolistas como Marcelo Salas, Pablo Aimar, Germán Burgos, Ariel Ortega y Enzo Francescoli, mientras que el Xeneize contaba con Diego Maradona, Martín Palermo, Claudio Caniggia y Óscar Córdoba. Ese contexto futbolero potenciaba aún más la experiencia cuando las jugadas eran acompañadas por la voz del histórico relator.
Las frases de Marcelo Araujo que quedaron en el recuerdo
Más allá de la jugabilidad o de los planteles de la época, lo que realmente quedó grabado en la memoria de los jugadores fueron algunas de las frases de Marcelo Araujo. El relator aportó un tono descontracturado y muy argentino a los comentarios del juego, con intervenciones que rompían el molde de los relatos tradicionales y que sorprendían incluso dentro del universo de los videojuegos.
Con el paso del tiempo, esas frases se transformaron en parte del recuerdo colectivo de quienes pasaron horas jugando al PC Fútbol 5.0 y hoy vuelven a resonar entre los fanáticos que crecieron escuchando su voz en las transmisiones deportivas.
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