Marcelo Bielsa explicó por qué mantuvo a Fernando Muslera como titular ante España: "Tenía..."
El entrenador de Uruguay reveló que el arquero atravesó un cuadro febril en la previa del último partido del Mundial, aunque aclaró que estaba en condiciones de jugar.
Marcelo Bielsa se refirió a la situación de Fernando Muslera tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026. El entrenador reveló que el arquero sufrió un cuadro febril en la antesala del partido ante España, aunque explicó que el día del encuentro estaba recuperado y manifestó su voluntad de ser titular.
Consultado sobre la situación del experimentado arquero, el entrenador reveló un detalle desconocido hasta ahora: "El día anterior al partido Muslera tenía 38,1°C de fiebre. Yo estaba informado. Al otro día no tenía y tenía disposición absoluta para participar del partido", explicó el entrenador en conferencia de prensa.
Marcelo Bielsa explicó por qué mantuvo a Fernando Muslera como titular ante España
Las declaraciones del técnico llegan después de un Mundial complicado para el arquero uruguayo, que además del error frente a España también había quedado bajo la lupa por intervenciones decisivas en los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, resultados que terminaron condenando a la Celeste a una sorpresiva eliminación en la fase de grupos.
Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026
Días después de la eliminación, el "Loco" dio la cara en conferencia de prensa y expresó su dolor por una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas que rodeaban al seleccionado uruguayo: "Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar", reconoció el entrenador.
El técnico argentino también reflexionó sobre el impacto que genera una eliminación de estas características en un país con tanta tradición futbolística como Uruguay: "Es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla. El fútbol es una cosa que mueve las pasiones, emociones y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, no puede ser aceptada", sostuvo.
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