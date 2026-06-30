Alta expectativa en Uruguay: Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa esta tarde
El entrenador argentino hablará en el estadio Centenario y, aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol aún no confirmó su salida, se espera el fin de su ciclo y varias explicaciones.
El futuro de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay parece estar cada vez más cerca de definirse. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó que el entrenador brindará una conferencia de prensa este martes 30 de junio, desde las 18, en el Estadio Centenario, un anuncio que rápidamente alimentó las versiones sobre una inminente despedida del cargo.
Si bien todavía no hubo una comunicación oficial sobre el final de su vínculo, en el ambiente futbolístico uruguayo existe la sensación de que ese encuentro con los medios marcará el cierre de una etapa que terminó golpeada por los resultados en el Mundial 2026. La eliminación en la fase de grupos dejó al equipo sin posibilidades de avanzar y desató una fuerte ola de cuestionamientos.
La Celeste comenzó su participación con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, luego igualó 2-2 con Cabo Verde y finalmente cayó por 1-0 frente a España, resultados insuficientes para mantenerse con vida en la competencia. El rendimiento colectivo y la falta de respuestas futbolísticas incrementaron las críticas hacia el trabajo del entrenador argentino, cuya continuidad empezó a ponerse seriamente en duda apenas consumada la eliminación.
Bielsa hablará en el Centenario y todo apunta al cierre de su etapa en Uruguay
El propio Bielsa dejó declaraciones que fueron interpretadas como una señal de despedida. Sin confirmar explícitamente que dejaría el cargo, realizó una fuerte autocrítica sobre su gestión y el impacto que considera haber tenido durante estos tres años al frente del seleccionado: "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores".
Además, agregó una reflexión aún más contundente sobre el legado de su ciclo: "No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada...".
Mientras se aguarda la confirmación oficial de su salida, en Uruguay ya comenzaron las especulaciones sobre quién podría asumir el desafío de conducir a la selección. Uno de los nombres que más fuerza tomó es el de Marcelo Gallardo, quien permanece sin club desde que terminó su segundo ciclo como entrenador de River a fines de febrero. Su experiencia en el fútbol uruguayo, tanto como futbolista como director técnico de Nacional, aparece como un punto a favor dentro de las versiones que circulan en las últimas horas.
El paso de Bielsa por la Selección de Uruguay
En caso de oficializarse la salida, Bielsa pondrá punto final a un proceso que comenzó en junio de 2023 y que incluyó un total de 36 partidos dirigidos. Su balance registra 16 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Durante ese período consiguió el tercer puesto en la Copa América 2024 y dejó a Uruguay en el cuarto lugar de las Eliminatorias sudamericanas.
Sin embargo, el ciclo también estuvo atravesado por diversos conflictos internos. En los últimos meses trascendieron diferencias con integrantes del plantel, situación que se profundizó tras las críticas públicas de Luis Suárez y Agustín Canobbio durante 2024. A eso se sumó la frase que Bielsa les habría dedicado a sus dirigidos tras la eliminación: "Me dejaron solo", un episodio que terminó de reflejar el desgaste de una relación que parece haber llegado a su final.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario