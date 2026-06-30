Alta expectativa en Uruguay: Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa esta tarde

El propio Bielsa dejó declaraciones que fueron interpretadas como una señal de despedida. Sin confirmar explícitamente que dejaría el cargo, realizó una fuerte autocrítica sobre su gestión y el impacto que considera haber tenido durante estos tres años al frente del seleccionado: "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores".

Además, agregó una reflexión aún más contundente sobre el legado de su ciclo: "No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada...".

Mientras se aguarda la confirmación oficial de su salida, en Uruguay ya comenzaron las especulaciones sobre quién podría asumir el desafío de conducir a la selección. Uno de los nombres que más fuerza tomó es el de Marcelo Gallardo, quien permanece sin club desde que terminó su segundo ciclo como entrenador de River a fines de febrero. Su experiencia en el fútbol uruguayo, tanto como futbolista como director técnico de Nacional, aparece como un punto a favor dentro de las versiones que circulan en las últimas horas.

marcelo bielsa

El paso de Bielsa por la Selección de Uruguay

En caso de oficializarse la salida, Bielsa pondrá punto final a un proceso que comenzó en junio de 2023 y que incluyó un total de 36 partidos dirigidos. Su balance registra 16 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Durante ese período consiguió el tercer puesto en la Copa América 2024 y dejó a Uruguay en el cuarto lugar de las Eliminatorias sudamericanas.

Sin embargo, el ciclo también estuvo atravesado por diversos conflictos internos. En los últimos meses trascendieron diferencias con integrantes del plantel, situación que se profundizó tras las críticas públicas de Luis Suárez y Agustín Canobbio durante 2024. A eso se sumó la frase que Bielsa les habría dedicado a sus dirigidos tras la eliminación: "Me dejaron solo", un episodio que terminó de reflejar el desgaste de una relación que parece haber llegado a su final.