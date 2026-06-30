Marcelo Bielsa reveló el polémico pedido que le hicieron los jugadores de Uruguay: "Yo accedí"
El entrenador argentino rompió el silencio este martes tras la temprana eliminación del Mundial 2026 y reveló entretelones de la mala relación con el plantel.
Fiel a su estilo reflexivo y sin esquivar la autocrítica, el director técnico argentino Marcelo Bielsa compareció este martes ante los medios de comunicación y, más allá de los análisis estrictamente futbolísticos, sorprendió a todos al revelar una fuerte intimidad sobre la convivencia y el manejo del grupo durante el torneo.
La eliminación de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 caló hondo en el búnker charrúa y abrió una etapa de inevitables balances institucionales.
El estratega rosarino, cuya metodología de entrenamientos y extensos análisis audiovisuales es ampliamente conocida en el planeta fútbol, reconoció que debió ceder y flexibilizar sus históricos esquemas de trabajo por una solicitud directa de los propios referentes del seleccionado oriental.
El pedido del plantel de Uruguay y la concesión de Marcelo Bielsa
Sin rodeos, el "Loco" detalló cómo se dio el planteo de los futbolistas respecto al tiempo dedicado a la preparación teórica de los partidos y justificó su decisión de dar el brazo a torcer.
"Hubo un pedido (de los jugadores) vinculado a la reducción de las charlas. También yo tengo una forma de explicar lo que quería... siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas. Ellos entendieron que ese tiempo se redujera y yo accedí a eso", confesó abiertamente el entrenador.
Las reuniones de Marcelo Bielsa con el plantel
“Tuve reuniones con los jugadores para que me digan lo que no les gustaba de mi forma de trabajar. Lo primero que me dijeron es 'exceso de información', entonces reduje todo a más de la mitad", relató el "Loco", ya haciendo hincapié en la gestión durante el Mundial.
En este marco, Bielsa completó: "Aún así, antes de España me pidieron abordar de otra manera algunas cosas porque los saturaba de información. Reduje los mensajes, los clarifiqué, los hice más accesibles, no sirvieron y dejé de hacerlos”.
La declaración no tardó en replicarse con fuerza en Montevideo y el resto del continente, reactivando los viejos debates sobre la histórica rigidez del técnico y el desgaste que su nivel de exigencia suele generar en los planteles a largo plazo, especialmente en el contexto de máxima presión que implica una cita mundialista.
Con la eliminación consumada, este quiebre en la clásica rutina de Bielsa expone que el proceso de la Celeste en 2026 estuvo marcado por la negociación interna y el intento de amalgamar el libreto del DT con las comodidades de una plantilla con mucho peso propio.
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