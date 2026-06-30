Marcelo Bielsa reveló el polémico pedido que le hicieron los jugadores de Uruguay: "Yo accedí"

"HUBO UN PEDIDO VINCULADO A LA REDUCCIÓN DE CHARLAS", Marcelo Bielsa confesó uno de los pedidos que le hizo el plantel de Uruguay. pic.twitter.com/tsQ9TwFvEG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Las reuniones de Marcelo Bielsa con el plantel

“Tuve reuniones con los jugadores para que me digan lo que no les gustaba de mi forma de trabajar. Lo primero que me dijeron es 'exceso de información', entonces reduje todo a más de la mitad", relató el "Loco", ya haciendo hincapié en la gestión durante el Mundial.

En este marco, Bielsa completó: "Aún así, antes de España me pidieron abordar de otra manera algunas cosas porque los saturaba de información. Reduje los mensajes, los clarifiqué, los hice más accesibles, no sirvieron y dejé de hacerlos”.

La declaración no tardó en replicarse con fuerza en Montevideo y el resto del continente, reactivando los viejos debates sobre la histórica rigidez del técnico y el desgaste que su nivel de exigencia suele generar en los planteles a largo plazo, especialmente en el contexto de máxima presión que implica una cita mundialista.

Con la eliminación consumada, este quiebre en la clásica rutina de Bielsa expone que el proceso de la Celeste en 2026 estuvo marcado por la negociación interna y el intento de amalgamar el libreto del DT con las comodidades de una plantilla con mucho peso propio.