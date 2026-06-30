Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: "Hemos decepcionado a los aficionados"

Días después de la eliminación, el "Loco" dio la cara en conferencia de prensa y expresó su dolor por una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas que rodeaban al seleccionado uruguayo: "Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar", reconoció el entrenador.