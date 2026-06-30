Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: "Hemos decepcionado a los aficionados"
El entrenador de la Celeste habló luego del fracaso en la fase de grupos del Mundial 2026 y reconoció la frustración por una campaña muy por debajo de las expectativas.
Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y la derrota frente a España, el entrenador asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y admitió que el resultado fue un golpe inesperado.
Días después de la eliminación, el "Loco" dio la cara en conferencia de prensa y expresó su dolor por una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas que rodeaban al seleccionado uruguayo: "Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar", reconoció el entrenador.
Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: "Hemos decepcionado a los aficionados"
El técnico argentino también reflexionó sobre el impacto que genera una eliminación de estas características en un país con tanta tradición futbolística como Uruguay: "Es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla. El fútbol es una cosa que mueve las pasiones, emociones y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, no puede ser aceptada", sostuvo.
Las declaraciones de Bielsa llegaron en medio de un clima de fuerte desilusión en Uruguay, luego de un Mundial en el que la Celeste nunca logró mostrar el nivel esperado y quedó eliminada en la primera fase tras dos empates y una derrota.
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