Marcelo Moretti insiste en volver a ser presidente de San Lorenzo: "Hubo un golpe de Estado"
El ex presidente del Cuervo acusó a la oposición y a Sergio Costantino de un golpe de Estado y confía en que la Justicia lo reponga.
Luego de haber sido desplazado de la presidencia de San Lorenzo, Marcelo Moretti rompió el silencio y aseguró que atraviesa una situación “bravísima” dentro del club. El dirigente fue apartado tras una reunión que declaró la acefalía institucional y, en las últimas horas, sufrió un nuevo revés judicial.
La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por Moretti contra esa reunión, lo que confirmó de manera provisoria su salida del cargo. A pesar de este escenario adverso, el expresidente del Ciclón se mostró confiado en poder revertir la situación en las próximas instancias legales.
“La estoy peleando, más allá de la nulidad que pedí. Tengo que respetar procesos y hoy soy expresidente, pero estoy seguro de que la Justicia me va a dar la razón. Esto fue un claro golpe de Estado”, afirmó Moretti en diálogo con Radio La Red. En ese sentido, adelantó que solicitará la reconsideración de la sentencia de primera instancia y que, en caso de un nuevo rechazo, recurrirá a la Cámara Civil. Además, anticipó que podría haber novedades judiciales “el viernes” por parte del Juzgado número 51.
Moretti también defendió su gestión al frente de San Lorenzo y sostuvo que la imagen negativa que tienen algunos hinchas sobre su figura se debe a una construcción política de sectores opositores dentro del club.
Las críticas a Sergio Costantino y la oposición de San Lorenzo
“A mí me hacen un golpe de Estado por atrás y eso se consumó con una acefalía mal hecha. Hubo presiones y amenazas, es bravísimo lo que está pasando en el club”, sostuvo el dirigente, quien apuntó directamente contra el actual presidente interino, Sergio Costantino, a quien acusó de estar detrás de las maniobras que derivaron en su salida.
Por último, Moretti volvió a referirse a las críticas por su vínculo económico con la institución y remarcó su aporte financiero a lo largo de los años. “Yo vengo poniendo plata desde 2010. Yo me río de los que me dicen chorro o ladrón, si San Lorenzo me tiene que devolver la plata que puse, me tiene que dar una parte del estadio. Yo nunca reclamé nada, nunca inicié un juicio”, concluyó.
