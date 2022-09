Las explosivas declaraciones de Rubén Darío Insua contra Marcelo Tinelli

El director técnico continuó con su diatriba: “Tinelli vivió de licencia en San Lorenzo. Jamás opiné de su labor en San Lorenzo, en Superliga o en la Mesa del Hambre. Es un cobarde”.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1572609055126073350 "ES UN TEMA PERSONAL Y PRIVADO"



Rubén Darío Insúa sobre lo sucedido con Tinelli tras la derrota de San Lorenzo ante River



"No tuvo coraje para resolver el tema conmigo y tomó represalias contra mis hijos"

"No tengo relación y tampoco quiero tenerla"#PelotaParada pic.twitter.com/Pd0lMQP26R — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2022

“Tinelli se metió con mi familia y de eso no hay vuelta atrás. No me arrepiento de nada de lo que dije post partido (“Tinelli se robó todo”). No hay vuelta atrás con Tinelli”, cerró caliente Insua.

Lo que empezó con un rumor durante la mañana del lunes, se confirmó este martes bien temprano, cuando Rubén Darío Insua recibió la demanda que le realizó Marcelo Tinelli como respuesta a sus dichos luego de la derrota con River.

Para recapitular los hechos, lo primero que hay que marcar es que entre ellos existe una relación tormentosa desde hace años, principalmente después del 2015, cuando el hijo de Gallego, Robertino, fue campeón en Reserva pero nunca subió a Primera y Tinelli era el presidente del área de Fútbol Juvenil.