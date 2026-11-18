La noticia, informada por el periodista César Luis Merlo, representa un cambio significativo respecto de lo que había trascendido meses atrás. En las próximas semanas se espera que las partes avancen en las conversaciones y definan si existen condiciones para alcanzar un acuerdo. El escenario había generado preocupación luego de unas declaraciones del propio futbolista, quien había manifestado su tristeza por la postura inicial de la institución inglesa.