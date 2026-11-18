Marcha atrás: Liverpool tomó una decisión clave sobre el futuro de Alexis Mac Allister
El mediocampista argentino recibió una señal importante sobre su futuro en Inglaterra: los Reds comenzaron conversaciones para extender su vínculo.
Liverpool puso en marcha las negociaciones para renovar el contrato de Alexis Mac Allister, uno de los futbolistas importantes del equipo y pieza habitual de la Selección Argentina. La dirigencia tomó la decisión de iniciar conversaciones con el volante, cuyo vínculo vigente se extiende hasta el 30 de junio de 2028.
La noticia, informada por el periodista César Luis Merlo, representa un cambio significativo respecto de lo que había trascendido meses atrás. En las próximas semanas se espera que las partes avancen en las conversaciones y definan si existen condiciones para alcanzar un acuerdo. El escenario había generado preocupación luego de unas declaraciones del propio futbolista, quien había manifestado su tristeza por la postura inicial de la institución inglesa.
Liverpool quiere asegurar la continuidad de Alexis Mac Allister
"Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste. Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club todos los días, en los entrenamientos y en los partidos", había expresado Mac Allister.
En aquel momento, el entrenador Andoni Iraola también había respaldado públicamente al argentino y destacado su intención de permanecer en Anfield, pese al interés que había despertado en otros equipos durante el último mercado de pases. "Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí", había señalado el director técnico, quien además valoró el compromiso del mediocampista en cada entrenamiento y partido.
Los números de Alexis Mac Allister en Liverpool
El buen presente del campeón del mundo explica por qué Liverpool busca asegurar su continuidad. En los primeros 16 encuentros oficiales de la temporada 2026-27, el argentino disputó 12 partidos como titular, convirtió cinco goles y aportó una asistencia.
Su última conquista llegó el 8 de noviembre, cuando marcó en la victoria por 3-1 frente a Crystal Palace por la Premier League. Con las negociaciones ya iniciadas, el futuro del Colo vuelve a estar en el centro de la escena y Liverpool buscará cerrar un acuerdo para mantener al mediocampista argentino durante más temporadas.
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