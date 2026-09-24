Marcha atrás en Victoria: Diego Dabove cambió de opinión y seguirá como DT de Tigre

La clave del cambio de postura estuvo puertas adentro. Durante la mañana de este jueves, el entrenador mantuvo un nuevo mano a mano con el plantel profesional. En esa charla, los futbolistas le expresaron su total respaldo, le pidieron que no abandone el barco y terminaron de torcer su decisión inicial. Con el apoyo de los referentes consumado, el DT se reunió con la cúpula dirigencial del Matador, donde ratificaron su continuidad de mutuo acuerdo antes de encarar la práctica vespertina.