Marcha atrás en Victoria: Diego Dabove cambió de opinión y seguirá como DT de Tigre
Luego de haber presentado su renuncia tras la caída ante Vélez, el entrenador fue convencido por los referentes del plantel y recibió el aval de la dirigencia.
Giro impredecible e inesperado en la Zona Norte. Cuando todo indicaba que el ciclo de Diego Dabove al frente de Tigre había llegado a su fin tras la derrota con Vélez, la historia dio un vuelco radical. El director técnico, que había presentado su renuncia formal y hasta se había despedido de los futbolistas y empleados del club, finalmente dio marcha atrás y seguirá al frente del primer equipo.
La clave del cambio de postura estuvo puertas adentro. Durante la mañana de este jueves, el entrenador mantuvo un nuevo mano a mano con el plantel profesional. En esa charla, los futbolistas le expresaron su total respaldo, le pidieron que no abandone el barco y terminaron de torcer su decisión inicial. Con el apoyo de los referentes consumado, el DT se reunió con la cúpula dirigencial del Matador, donde ratificaron su continuidad de mutuo acuerdo antes de encarar la práctica vespertina.
El presente del conjunto de Victoria atraviesa un momento delicado en lo deportivo. El Matador ya quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia en dieciseisavos de final y sufrió un duro golpe en la Copa Sudamericana tras caer frente a Montevideo City Torque en octavos. En el plano local, el equipo transita en la décima colocación de la Zona B del Torneo Apertura, sumando apenas 12 unidades.
Diego Dabove fue convencido por los jugadores, seguirá en Tigre y dará una conferencia de prensa
A pesar de este bache futbolístico, los números generales del DT sostienen su proceso en la institución. Desde su desembarco en el club a comienzos de 2025, el exentrenador de San Lorenzo y Argentinos Juniors dirigió un total de 77 compromisos, cosechando un saldo de 29 victorias, 25 empates y 23 derrotas.
Para formalizar la noticia y llevar tranquilidad al hincha en medio del revuelo institucional, desde las oficinas del club convocaron a una conferencia de prensa de urgencia a las 19 en el estadio José Dellagiovanna. En el cónclave se brindarán detalles sobre el presente deportivo y se anunciará de manera oficial la continuidad del DT para afrontar lo que resta del certamen.
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