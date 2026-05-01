Platense vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo platense ha mostrado regularidad a lo largo del torneo y buscará sostener ese rendimiento en un partido que, si bien no define su continuidad, sí puede marcar el camino hacia el título. Terminar en lo más alto le permitiría evitar rivales más exigentes en las primeras instancias y jugar en casa, un factor siempre determinante.

En paralelo, su participación en la Libertadores también exige atención. Viene de igualar ante Flamengo y se mantiene en la pelea dentro de su grupo. La doble competencia obliga a administrar energías, aunque el cierre del Apertura aparece como una prioridad inmediata.

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Así, el duelo en Vicente López tendrá distintos condimentos. El local buscará despedirse con una buena actuación ante su gente, mientras que la visita intentará cumplir con su objetivo y consolidarse como uno de los candidatos fuertes del torneo.

Platense vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alexander Medina.

Platense vs. Estudiantes: otros datos

Hora: 21.15

21.15 Estadio: Ciudad de Vicente López

Ciudad de Vicente López Árbitro: Maximiliano Ramírez

Maximiliano Ramírez VAR: Héctor Paletta

Héctor Paletta TV: ESPN Premium