Platense vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Pincha apunta a cerrar como líder de la Zona A, mientras el Calamar, ya eliminado, llega con buen ánimo tras su rendimiento en la Copa Libertadores.
Platense recibirá este sábado desde las 21:15 a Estudiantes de La Plata en el estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce presenta realidades opuestas: uno ya no tiene chances de clasificar, mientras que el otro busca terminar en lo más alto de su grupo.
El conjunto local quedó fuera de la pelea por los playoffs tras la derrota en la fecha pasada frente a San Lorenzo. Con 16 puntos, Platense ya no puede alcanzar la línea de los ocho mejores, por lo que este partido servirá para cerrar su participación en el torneo local. Sin embargo, el presente del equipo no es negativo si se mira el plano internacional.
En la Copa Libertadores, el Calamar viene de conseguir un triunfo importante ante Independiente Santa Fe y se posiciona con buenas chances de avanzar a la siguiente fase. Esa campaña le permite llegar con confianza, más allá de no tener objetivos en el certamen doméstico.
Por su parte, el Pincharrata atraviesa un momento sólido. Tras vencer a Unión en la jornada anterior, se aseguró la clasificación y llega como líder de la Zona A con 28 puntos. Ahora, el objetivo es claro: ganar para confirmar el primer puesto y garantizar la localía en los cruces de playoffs hasta las semifinales.
El equipo platense ha mostrado regularidad a lo largo del torneo y buscará sostener ese rendimiento en un partido que, si bien no define su continuidad, sí puede marcar el camino hacia el título. Terminar en lo más alto le permitiría evitar rivales más exigentes en las primeras instancias y jugar en casa, un factor siempre determinante.
En paralelo, su participación en la Libertadores también exige atención. Viene de igualar ante Flamengo y se mantiene en la pelea dentro de su grupo. La doble competencia obliga a administrar energías, aunque el cierre del Apertura aparece como una prioridad inmediata.
Así, el duelo en Vicente López tendrá distintos condimentos. El local buscará despedirse con una buena actuación ante su gente, mientras que la visita intentará cumplir con su objetivo y consolidarse como uno de los candidatos fuertes del torneo.
Platense vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
- Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alexander Medina.
Platense vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21.15
- Estadio: Ciudad de Vicente López
- Árbitro: Maximiliano Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
- TV: ESPN Premium
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