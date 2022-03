Boca entrenó sin Marcos Rojo: ¿por qué?

El defensor no estuvo presente en la práctica de fútbol matutina por una pequeña sobrecarga. Ante esta situación y con varios jugadores al límite desde lo físico, el entrenador, Sebastián Battaglia, no lo quiso arriesgar. Es que, de movida, la defensa titular no estará presente en el Monumental, fruto de la fractura por la que fue operado Carlos Izquierdoz, que lo tendrá marginado de la actividad entre dos y tres meses.