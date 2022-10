Entre lágrimas, Marcos Rojo se lamentó por su lesión y hasta anticipó el grado

"Desde que me caí en la cancha, me dijeron que lo iban a ganar por mí. Es lindo ver este gesto de tus compañeros", expresó Rojo, y entre lágrimas, agregó: "Me pongo muy contento por el triunfo y por los chicos".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1580321397712134146 #ESPNEquipoF "ME DIJERON QUE LO IBAN A GANAR POR MÍ" Marcos Rojo contó y se emocionó al hablar del apoyo que recibió de sus compañeros tras lesionarse. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/2poiCn2tZf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022

Respecto a la molestia, y si bien en las próximas horas le realizarán una resonancia para confirmar el grado, el central, admitió. "Ya sufrí esta lesión. Todo indicaría que es el ligamento".

Luego del partido y de las declaraciones, Marcos Rojo dejó el estadio Eva Perón de Junín rengueando y evidenciando el gran dolor que sufre por la lesión en su rodilla.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1580322174618939392 Así se retiraba Marcos Rojo de la cancha de Sarmiento, tras sufrir una durísima lesión. pic.twitter.com/wXLiVhbziC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022