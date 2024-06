Marcos Rojo rompió el silencio: asumió la derrota contra Platense y habló del cumpleaños de Darío Benedetto

El zaguero central recibió dos amarillas en el primer tiempo, dejando al equipo con uno menos, por lo que fue señalado como el gran responsable de la caída ante el "Calamar".

“Voy a aceptar este momento, a meterle, tratar de seguir mejorando y de seguir ayudando a Boca y a todos mis compañeros, que es lo que siempre hago”, agregó al respecto el experimentado marcador.

De esta manera, Rojo dijo que acepta las críticas pero defendió su forma de jugar. “Si no fuera profesional no hubiera hecho la carrera que hice, jugar en los equipos que jugué y estar en el nivel que estoy”, se defendió.

“Jamás lo hice y jamás voy a jugar para hacerme expulsar. Siempre jugué así, soy muy impulsivo. No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro”, dijo el defensor, tras deslizar que la prensa condiciona a los árbitros para que sean más estrictos con él.

La continuidad de Marcos Rojo en Boca

El capitán "xeneize" reveló que Lionel Messi lo tentó para jugar en Inter Miami. “La verdad que no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hace poco; me comuniqué con Román y le dije que si me necesitaba, me quedaba”, sostuvo.

“Voy a tratar de mejorar lo que tenga que mejorar, porque me encanta y disfruto jugar en Boca”, aseguró Rojo, dejando en claro que se mantendrá en el club.

Marcos Rojo habló del cumpleaños de Darío Benedetto y la presunta interna con Diego Martín

Marcos Rojo insistió en que está "cómodo" en Boca y que tiene buena relación con Juan Román Riquelme y con Diego Martínez, en el marco de los recientes trascendidos luego del cumpleaños de Darío Benedetto. "Con el DT también estoy muy bien, se dijeron muchas tonterías y eso te cansa. Es un gran entrenador”, indicó.

“No soy quién para hablar de la situación de Benedetto y no lo voy a hacer. En el momento que fui al cumpleaños, estaba lesionado y no tenía que entrenar con el grupo. Lo banco siempre al 'Pipa'”, expresó Rojo, que aclaró que estuvo junto a su esposa en la fiesta que generó muchas polémicas.

Sobre su compañero, el capitán indicó que Benedetto “este tiempo que no le tocó jugar y se la bancó siempre y con buena cara", y completó: "Entrenó siempre, hasta el día de hoy. Siempre tiró para adelante y viajó para todos lados. No tengo nada para decir en contra” .

Diego Martínez y Pipa Benedetto