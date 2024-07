Mariano Cúneo Libarona volvió a la carga con las SAD: "Los clubes están fundidos"

En ese sentido, puso como ejemplos del "éxito" de las SAD al Manchester City y el PSG, y aprovechó para subsanar el error que cometió el martes pasado en conferencia de prensa, cuando nombró al Real Madrid y el Barcelona como referentes de clubes privados, tratándose de asociaciones civiles al mismo nivel que las instituciones argentinas.

EL CLUB ES DE LOS ASOCIADOS, NO DE LOS DIRIGENTES



Los torneos nacionales se han vuelto incomprensibles y los clubes están fundidos. Por eso es urgente adaptarnos a lo que está pasando en el resto del mundo. Queremos permitirles a los asociados de los distintos clubes elegir… pic.twitter.com/jihtxkSZLp — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) July 19, 2024

En cuanto a los ejemplos que Cuneo Libarona mencionó como SAD, el Paris Saint-German es propiedad de Qatar Investment Authority, fondo soberano de inversión catarí especializado en la industria del petróleo y gas; Manchester City, cuyo accionista mayoritario es Abu Dhabi United Group, junto a capitales chinos y estadounidenses, y el Atlético de Madrid, propiedad del empresario Miguel Ángel Gil Marín.

"Como en todos los sectores de la Argentina, hay una casta que se beneficia del modelo actual y se resiste a estos cambios. Pero como gobierno tenemos el mandato de liberar a los argentinos. El fútbol no es la excepción", señaló el funcionario nacional.

Esta semana, durante una rueda de prensa, Cúneo Libarona había anunciado la desregulación para sociedades y organizaciones de la sociedad civil y planteó que configuran "una prioridad de Estado" y que generan "libertad, crecimiento e inversión".

El Kun Agüero volvió a mostrarse a favor de las SAD: "¿Están cagados?"

Luego de que el Gobierno habilitara a los clubes a transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Sergio Kun Agüero volvió a meterse en la polémica que mantiene la tensión entre la gestión de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), actualmente presidida por Claudio 'Chiqui' Tapia.

El exfutbolista se mostró nuevamente a favor de la iniciativa libertaria en diálogo con Martín 'Coscu' Di Salvo en un stream: "Se habilitaron las sociedades anónimas deportivas, así que se vienen cosas picantes. Hay muchos que me matan, pero a mí me da igual, yo puedo opinar como todos los demás", comenzó indicando.

En este sentido, el ex Independiente defendió su postura al decir que "por ahí eso va a beneficiar, pero está mal explicado". Y agregó: "Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío... bueno, listo, pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida, ¿o qué? ¿hay miedo? ¿están cagados?", lanzó desafiante.

"Están cagados porque hay beneficios propios. Mejor me callo", señaló mientras el famoso streamer se reía cómplice por los dichos de su amigo.

kun aguero sobre las sad.mp4