El emotivo recuerdo de Martín Palermo a Diego Maradona

"Es un vacío, una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya al verla me generaba emociones, algo que faltaba. Siempre va a pasar lo mismo, que la emoción me va a traicionar. Soy así desde lo sentimental, lo que Diego me genera. No puedo controlar mis sensaciones internas a lo que hoy no está Diego. Siempre pensaba, 'y va a aparecer...' , estaba siempre", comenzó relatando el Titán en diálogo con Radio La Red.

Gol de Palermo a Grecia. Relatos de Sebastián Vignolo - Telefé

Luego, hizo mención al episodio que sufrió en 2006 cuando falleció su hijo Stefano y a cómo vivió el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994: "Cuando fue lo de mi hijo, apareció en el hospital y estuvo conmigo. Estuvo cuando uno necesita a una persona y estar al lado. Era esa persona que me llevó a sentir la pasión".

Y agregó: "Me acuerdo que en el 94, cuando pasó lo de Estados Unidos, yo estaba con mi novia. Diego empezó a hablar, la famosa frase de 'me cortaron las piernas'. Fue amor a primera vista, empecé a llorar. El papá de mi novia en ese momento me miró. ¿Por éste llorás?".

"Y yo adentro mío decía, no sabe lo que significaba para mí, lo que transmite esta pasión por el fútbol. Ahí fue que ese amor duró, me llevó a compartir cosas con él y terminar mi carrera jugando un Mundial a los 36 años. Eso no hay nada que a mí me lo haga olvidar o que Diego no esté presente en mi pasión por el fútbol", concluyó.

palermo recuerda a maradona.mp4