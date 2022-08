Para Mauricio Pochettino el proyecto del PSG "es un fracaso"

En cuanto a su futuro mencionó que “está claro que en este momento está difícil porque están todos los proyectos cerrados, así que ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia, siempre con la mira puesta en progresar y, sobre todo, en hacer un análisis de todo lo que fue el último año y medio en el París Saint Germain”, responde sobre su situación actual.

En ese sentido, Mauricio Pochettino consideró que su experiencia en el PSG fue “muy positiva” y analizó: “Las experiencias siempre hay que capitalizarlas y aprender de ellas. Somos seres racionales que tenemos que pensar de esa forma. En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso”.

Contundente, Pochettino aseguró que el proyecto del PSG “es un fracaso de cincuenta años. No sólo de la última temporada” porque “con la llegada de los nuevos propietarios, el PSG tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar. Pero insistiendo año tras año, el PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions”.

“Tenemos que comprender que el proyecto del PSG, en la medida que avanza, cada vez la paciencia es menor, la exigencia es mayor, pero las circunstancias son lo que son. Dominar la liga francesa o las competiciones domésticas hace que el propio fan o hincha no le dé la importancia que merece. (...) Todo está centrado en la Champions y a veces eso distrae un poco y esa exigencia parece que sólo existe en la previa de Champions y en las demás competiciones se da como que la superioridad del PSG, que en los últimos diez años la ha demostrado y la tiene, es como que no haría falta exigirse mucho”, sostuvo el DT.

Sobre la competencia entre Mbappé y Messi, el ex del Espanyol opina que “Messi es el mejor futbolista del mundo. No hay ninguna duda. Después está claro que Mbappé es un candidato a poder recibir esa corona. Está Neymar, que también para mí es uno de los mejores jugadores del mundo”.

Por último, en durante la entrevista con Infobae, Pochettino no descartó volver al fútbol argentino: “Algún día sí, ¿por qué no? No es que cierro la puerta. Al final, son los momentos en tu vida, no solamente profesional sino familiar que van paralelamente y hoy por mis circunstancias familiares no volvería, pero a lo mejor en unos años te diría que sí”.