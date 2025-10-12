Quién es Cristian Jaime, la joya de River que debutó ante Sarmiento de Junín
Ante la falta de futbolistas por la doble Fecha FIFA, el juvenil tuvo minutos ante el Verde de Junín en el Monumental y empieza a ilusionar cada vez más a los hinchas.
Ante la ausencia de varios futbolistas por la doble Fecha FIFA, Cristian Jaime tuvo su debut oficial con la camiseta de River en el partido frente a Sarmiento de Junín, disputado en el estadio Monumental. Con apenas 19 años, el joven atacante empieza a ganarse la atención de los hinchas y del cuerpo técnico e ingresó a los 16 minutos del encuentro en lugar de Santiago Lencina.
Una de las cosas que más llamó la atención, es que el juvenil utilizó el dorsal número 30, justamente el que dejó Franco Mastantuono luego de irse al Real Madrid. Si bien se trata solamente de una coicidencia, los hinchas ya se ilusionan con poder verlo brillar en el equipo.
Después de semanas de negociaciones y de haber rechazado algunas propuestas iniciales, Jaime rubricó su primer contrato profesional con el “Millonario”. El acuerdo se extiende hasta diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una política que River adoptó desde mediados de 2024 para blindar a sus juveniles más prometedores.
El vínculo se selló junto a su representante, Augusto Paraja, quien desde un principio mostró voluntad para alcanzar un entendimiento con la dirigencia. El anuncio oficial se realizó en el Monumental este viernes y trajo alivio tanto al club como al futbolista, que había quedado al margen del viaje a Tucumán como consecuencia del tire y afloje contractual.
Quién es Crístian Jaime, la joya de River que debutó ante Sarmiento de Junín
Nacido futbolísticamente en las inferiores de River, Cristian Leonel Jaime se define como “habilidoso, rápido y fuerte en el uno contra uno”. Su rendimiento en la Reserva de Marcelo Escudero lo consolidó como una de las figuras de la categoría. En la última jornada, brilló con un doblete ante Talleres, demostrando su capacidad de desequilibrio y potencia. En las estadísticas de la Tercera División 2025, lidera los registros de gambetas completadas por partido (6,9) y duelos ofensivos ganados (12,7).
Jaime suele moverse como volante ofensivo o extremo, aunque también puede desempeñarse por el centro, rol que desarrolló bajo la conducción de Guillermo Rivarola en la Cuarta División. Entre sus referentes futbolísticos, el juvenil menciona a Ángel Di María y Esequiel Barco, dos jugadores que influyen en su manera de encarar y asociarse en ataque.
Con su estreno en Primera, su contrato recién firmado y el respaldo del club, Cristian Jaime se perfila como una de las nuevas joyas del semillero de River, que continúa nutriendo al fútbol argentino con jóvenes talentos de proyección internacional y que ilusionan a todos los hinchas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario