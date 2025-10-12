Quién es Cristian Jaime, la joya de River que debutó ante Sarmiento de Junín

Quién es Crístian Jaime, la joya de River que debutó ante Sarmiento de Junín

Nacido futbolísticamente en las inferiores de River, Cristian Leonel Jaime se define como “habilidoso, rápido y fuerte en el uno contra uno”. Su rendimiento en la Reserva de Marcelo Escudero lo consolidó como una de las figuras de la categoría. En la última jornada, brilló con un doblete ante Talleres, demostrando su capacidad de desequilibrio y potencia. En las estadísticas de la Tercera División 2025, lidera los registros de gambetas completadas por partido (6,9) y duelos ofensivos ganados (12,7).

Jaime suele moverse como volante ofensivo o extremo, aunque también puede desempeñarse por el centro, rol que desarrolló bajo la conducción de Guillermo Rivarola en la Cuarta División. Entre sus referentes futbolísticos, el juvenil menciona a Ángel Di María y Esequiel Barco, dos jugadores que influyen en su manera de encarar y asociarse en ataque.

Con su estreno en Primera, su contrato recién firmado y el respaldo del club, Cristian Jaime se perfila como una de las nuevas joyas del semillero de River, que continúa nutriendo al fútbol argentino con jóvenes talentos de proyección internacional y que ilusionan a todos los hinchas.

image