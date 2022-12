Por qué Mbappé tapa el logo del sponsor al recibir el premio al MVP

¿QUÉ PASA CUANDO EL FRANCÉS RECIBE EL PREMIO A LA FIGURA DEL PARTIDO?

Después de cada encuentro, al mejor jugador de la cancha le entregan el premio MVP, con un trofeo que tiene el logo de la conocida cerveza Budweiser, uno de los principales patrocinadores del Mundial de Qatar 2022. Pero el delantero, al recibir ese premio, siempre tapa el nombre de la marca.

¿Por qué? Es que el galo no quiere promocionar bebidas alcohólicas. De hecho, el futbolista se negó a salir a la rueda de prensa posterior a los partidos frente a Australia y Dinamarca por la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, para no quedar vinculado a las marcas auspiciantes del torneo con las que no quiere quedar pegado.

Embed Mbappé lo volvió a hacer.



❌ Fue el MVP por tercera vez en cuatro partidos... y volvió a tapar la marca de Budweiser, el patrocinador del galardón.



¿Por qué? pic.twitter.com/uGTH2i6u0Q — Relevo (@relevo) December 5, 2022