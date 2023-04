Mbappé publicó un duro comunicado contra PSG: "Esto no es el Kylian Saint-Germain"

Mbappé subió un comunicado expresando su molestia por ser el protagonista de un video del PSG para la campaña de venta de abonos 23-24.



"Nunca me informaron de eso, no estoy de acuerdo. EI PSG es un club y una familia de primer nivel, pero no es Kylian Saint-Germain". pic.twitter.com/PMFV2KWhT7