Menotti no dudó: "Di María está a la altura de Maradona, Kempes y Messi"

"Donde vos vayas y jugó Di María, los que entienden de fútbol lo respetan de una manera increíble y los que lo conocen lo quieren mucho, tenía más alegría por él que por mí. Los otros chicos eran jóvenes, pero Di María ya estaba para el último Mundial y fue brillante para él", justificó Menotti.

Sobre la resistencia hacia Fideo, concluyó: "Si pasaron 10 entrenadores y siempre estaba Di María descalificarlo, otra cosa es que juegue mal. Me pareció una vergüenza, no escucho mucho comentario porque eso me dolió mucho y me molestó mal".