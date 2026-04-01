Messi y su cercanía intacta: el divertido cruce con hinchas antes de volver a Estados Unidos
El capitán de la Selección Argentina protagonizó un momento distendido en Ezeiza, donde combinó gestos de cercanía con una respuesta que desató sonrisas entre los fanáticos.
Luego de una intensa doble fecha FIFA que dejó buenas sensaciones para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, los futbolistas comenzaron a emprender el regreso a sus respectivos clubes. En ese contexto, todas las miradas volvieron a posarse sobre Lionel Messi, quien antes de viajar a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami tuvo un gesto que reafirma su vínculo con la gente.
El escenario fue el predio de la AFA en Ezeiza, donde un grupo de hinchas aguardaba la salida de los jugadores con la ilusión de conseguir una foto, un autógrafo o simplemente un saludo. Como suele suceder cada vez que aparece el capitán argentino, la expectativa era máxima. Lejos de esquivar la situación, la "Pulga" se acercó con naturalidad, firmó camisetas, saludó a varios fanáticos y se tomó unos minutos para compartir ese contacto directo que tanto valoran quienes lo siguen.
En medio de ese intercambio, se produjo una escena particular que rápidamente se viralizó. Una fanática, ubicada detrás de una reja, le hizo un pedido tan inesperado como difícil de concretar: le solicitó un abrazo. La respuesta del rosarino, lejos de incomodarse, fue fiel a su estilo: con una sonrisa y entre risas, respondió: “¿Cómo hacemos?”. La frase, espontánea y cargada de simpatía, desató la risa de los presentes y reflejó una vez más el perfil sencillo que lo caracteriza.
Ese breve momento resumió mucho más que una simple anécdota. Mostró a un 10 cercano, accesible y cómodo en el contacto con el público, incluso en situaciones improvisadas. A pesar de su dimensión global como una de las máximas figuras del deporte, el capitán argentino mantiene una relación genuina con los hinchas, especialmente en su país, donde cada aparición genera una revolución.
Tras ese episodio, el futbolista emprendió su regreso a Estados Unidos, donde volverá a enfocarse en la competencia con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). Su equipo atraviesa un buen presente en la Conferencia Este, posicionándose en los puestos de vanguardia y consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.
De hecho, en su última presentación, el conjunto de Florida logró una victoria importante como visitante, con aporte goleador incluido de Messi. Con ese tanto, el delantero alcanzó una cifra impactante en su carrera profesional, superando los 900 goles, un registro que reafirma su vigencia y capacidad competitiva.
Ahora, el próximo desafío será ante Austin, en un encuentro que servirá para seguir sumando puntos y sostener la pelea en la parte alta de la tabla. Mientras tanto, en Argentina, quedó una nueva postal de su cercanía con la gente: un simple intercambio, una respuesta espontánea y una sonrisa que volvió a conectar al ídolo con sus fanáticos.
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