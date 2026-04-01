Messi y su cercanía intacta: el divertido cruce con hinchas antes de volver a Estados Unidos

messi paredes

De hecho, en su última presentación, el conjunto de Florida logró una victoria importante como visitante, con aporte goleador incluido de Messi. Con ese tanto, el delantero alcanzó una cifra impactante en su carrera profesional, superando los 900 goles, un registro que reafirma su vigencia y capacidad competitiva.

Ahora, el próximo desafío será ante Austin, en un encuentro que servirá para seguir sumando puntos y sostener la pelea en la parte alta de la tabla. Mientras tanto, en Argentina, quedó una nueva postal de su cercanía con la gente: un simple intercambio, una respuesta espontánea y una sonrisa que volvió a conectar al ídolo con sus fanáticos.