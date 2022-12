El reproche de Lionel Messi al Kun Agüero: "Te invité a nuestra pieza y no viniste"

Ya avanzada la charla, se sumaron a la misma Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes también se burlaron del nuevo corte de cabello del "Papu" y contaron que venían de jugar al truco.

Sobre el final de la conversación, que se realizó desde la habitación de Messi, fue muy distendida y en la que en ningún momento se habló de fútbol ni del partido del viernes ante Países Bajos, Leo se despidió porque tenía que ir a jugar al truco, en trío, junto con De Paul y Paredes.

EL REPROCHE DE MESSI AL KUN

La Pulga aprovechó la conexión en vivo, que había más de 250.000 personas, para tirarle "un palito" al Kun. "¿Desde dónde están transmitiendo?", consultó el ahora streamer. Y el 10 no perdió la oportunidad para hacer una impensada réplica: "En nuestra pieza, te invité y no viniste. Ya tenés las credenciales, así después no andás tirando bombas por ahí".