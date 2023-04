La posible sanción de la UEFA a Barcelona que podría frenar el retorno de Lionel Messi

"No es la primera vez que el presidente de LaLiga utiliza toda su maquinaria mediática para dinamitar al FC Barcelona pero, al margen de sus habituales sinsentidos, nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar a nuestro Club con pruebas falsas", apuntó la institución que preside Joan Laporta.

messi barcelona

"Sólo por este hecho, el de atribuirse funciones que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de LaLiga, el señor Tebas debería dimitir en su función", completó el "Barça".

El caso Negreira que revoluciona al fútbol español y europeo se trata de una investigación de la justicia que tiene como protagonistas a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, y al Barcelona, que según la denuncia habría pagado más de siete millones de euros a una empresa vinculada al ex árbitro.

lionel messi psg.jpg

¿EL BARCELONA SE QUEDA SIN CHAMPIONS LEAGUE?

Mientras el caso sigue su curso de investigación, la UEFA podría castigar al club con impedirle disputar la próxima edición de la Champions League, para la cual ya está prácticamente clasificado y esto podría tener un impacto directo en la posible vuelta de Lionel Messi en caso de dejar el PSG.

Las palabras de Aleksander Ceferin, presidente del máximo ente del fútbol europeo, sorprendieron a todos: "Me he informado y la situación es sumamente grave. En mi opinión, una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. Para la UEFA no hay nada prescripto", alertó.

aleksander ceferin uefa.jpg

En caso de ser una realidad, aunque el caso deberá seguir avanzando y tomar una determinación, la llegada de Lionel Messi estaría cada vez más lejos. Por esta razón ya suenan dos posibles destinos en caso de que el capitán de la Selección Argentina decida dejar Francia: uno es el Manchester City y otro Al-Hilal.

Uno es dirigido por Pep Guardiola, mentor de los mejores momentos del rosarino y que siempre suena ante un mercado de pases la posibilidad de volver a juntarse y otro por el argentino Ramón Díaz. El equipo de Arabia Saudita ya habría hecho una oferta formal y espera respuesta.