Un futbolista brasileño rechazó jugar con Messi y explicó los motivos

Esta práctica fue algo que se repitió durante toda la carrera del rosarino tanto en Barcelona cómo en el PSG pero una historia sorprendió a todos saliendo a la luz: un jugador de la Selección de Brasil había rechazado jugar con Messi en el conjunto culé cumpliendo así su sueño de llegar al Real Madrid.

Rodrygo reveló cómo rechazó la oportunidad de fichar con el Barcelona y optó por esperar una oferta del Merengue para su contratación: “Prácticamente todo se hizo con el Barcelona, solo faltaba fichar. Le pregunté a mi papá: ‘¿No hay nada del Real Madrid?’ No había nada. Pedí esperar al fin de semana porque teníamos partido. Dije ‘la voy a romper y me verá el Real Madrid’. Mi padre se enojó conmigo. ‘¿Me estás tomando el pelo? Tenemos una oferta de Barcelona. ¿Vas a jugar con Messi y quieres que te espere? Fui al partido, marqué 3 goles y di una asistencia. Durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre”, explicó.

“Al día siguiente, mi padre se fue sin decir nada. Regresó más tarde, entró directo a mi habitación y tenía una camiseta del Real Madrid y una del Barcelona. Me los tiró y me dijo: ‘elegí’. Ni me lo pensé, era el Real Madrid”, cerró.

