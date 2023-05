Una figura de Francia respaldó a Messi: "Me da vergüenza cómo lo tratamos"

UNA FIGURA DE FRANCIA RESPALDÓ A MESSI

"Me da vergüenza cómo tratamos a Messi. Se merece un poco más de respeto", aseguró Bixente Lizarazu en diálogo con Telefoot. Y además agregó: "No está teniendo una temporada desastrosa, ha marcado 15 goles y ha dado 15 asistencias (en Ligue 1). Sí, desde el final de la Copa del Mundo, se ha ido abajo, por supuesto. Pero estamos hablando del mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia. No podemos tratarlo como un jugador común".

"El problema en París es que la mayoría de los jugadores están mimados. Aparte de Mbappé, que se las arregla para rendir sin importar que existan muchos jugadores que están mimados por el contexto. Entonces, el problema no son los jugadores, es el marco, esa exigencia que hay que pedir en el día a día, constancia en la construcción de la plantilla… Pero no es culpa de Messi", cerró Lizarazu.

Bixente Lizarazu, campeón del mundo con Francia en 1998, avergonzado por cómo tratan a Messi en su país...