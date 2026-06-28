Revelaron qué dijo Marcelo Bielsa al plantel de Uruguay tras la eliminación

El final del ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay

Antes de esa reunión con el plantel, el experimentado entrenador ya había dejado una frase que reflejaba su decepción por el desenlace de su gestión: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada".

El entrenador convocó además a una conferencia de prensa para el próximo martes en el Estadio Centenario, donde se espera que confirme oficialmente su salida de la Selección de Uruguay. De esta manera, el ciclo del Loco llega a su fin tras un Mundial que terminó antes de lo esperado para la Celeste y en medio de un contexto de fuerte desgaste puertas adentro del plantel.