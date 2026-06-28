Revelaron qué dijo Marcelo Bielsa al plantel de Uruguay tras la eliminación
En la despedida del plantel, Marcelo Bielsa habría lanzado una fuerte frase a los jugadores antes de dejar la Selección de Uruguay.
El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay llegó a su fin tras la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Antes de regresar desde México, el entrenador mantuvo una reunión con los 26 futbolistas de la delegación en el hotel de concentración de Playa del Carmen.
De acuerdo con versiones difundidas en Uruguay, el encuentro fue un monólogo del entrenador, quien realizó un balance de su paso por la Celeste en un clima de profunda tristeza luego de la derrota frente a España.
Según los testimonios citados por medios uruguayos, Bielsa pronunció una frase que sorprendió especialmente a los referentes del plantel: "Me voy triste porque me dejaron solo". Siempre de acuerdo con esas versiones, el entrenador les habría reprochado a sus dirigidos la falta de respaldo durante un proceso que estuvo marcado por distintos conflictos internos.
En los últimos meses, el ciclo de Bielsa se había visto envuelto en un clima de tensión, con las críticas públicas de Luis Suárez, la denuncia de Agustín Canobbio y cuestionamientos que pusieron al entrenador en el centro de la escena.
El final del ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay
Antes de esa reunión con el plantel, el experimentado entrenador ya había dejado una frase que reflejaba su decepción por el desenlace de su gestión: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada".
El entrenador convocó además a una conferencia de prensa para el próximo martes en el Estadio Centenario, donde se espera que confirme oficialmente su salida de la Selección de Uruguay. De esta manera, el ciclo del Loco llega a su fin tras un Mundial que terminó antes de lo esperado para la Celeste y en medio de un contexto de fuerte desgaste puertas adentro del plantel.
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