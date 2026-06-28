Seis provincias argentinas arrancan las vacaciones de invierno en plena fase final del Mundial 2026
El cronograma oficial determinó que la mitad del país inicie su receso escolar antes de lo habitual y justo de cara a los octavos de final del Mundial 2026.
De acuerdo con el calendario oficial establecido por el Consejo Federal de Educación, seis provincias argentinas se convertirán en las primeras del país en iniciar las vacaciones de invierno, con una coincidencia temporal absoluta con los partidos decisivos del Mundial 2026 y la expectativa de poder seguir a la Selección Argentina.
De esta manera, las planificaciones familiares para el próximo mes entraron en una cuenta regresiva que combina el descanso escolar con la máxima pasión futbolera.
A diferencia de los distritos de Buenos Aires o la Capital Federal, que suelen arrancar a mediados de mes, este primer pelotón de provincias quedará desobligado de las aulas a partir del lunes 6 de julio y hasta el viernes 17 de julio inclusive.
La particularidad es que esta ventana de quince días libres encastra a la perfección con la fase de eliminación directa del certamen norteamericano, permitiendo que miles de chicos y docentes sigan el minuto a minuto del torneo sin la presión de los horarios escolares.
Las provincias que abren las vacaciones de invierno en pleno Mundial 2026
El cronograma unificado para este primer grupo del interior del país abarcará a las siguientes jurisdicciones:
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Región Centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
Receso invernal a puro fútbol: de octavos a la final
La sincronización entre el almanaque educativo y la Copa del Mundo transformará las dinámicas de las vacaciones. Mientras en los años tradicionales el receso invernal se vuelca plenamente al turismo tradicional, los espectáculos infantiles o las salidas gasoleras, este invierno estará copado por las pantallas:
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La fase decisiva: Las dos semanas de vacaciones coincidirán de manera exacta con el tramo más vibrante del Mundial, abarcando desde los cruces de octavos de final y los cuartos de final, pasando por las semifinales, hasta llegar al fin de semana de la gran final del torneo.
Impulso al sector gastronómico y comercial: En las principales ciudades de estas provincias, como Rosario, Córdoba Capital o Mendoza, los sectores comerciales ya se preparan para un doble impacto positivo: el flujo habitual de turistas de invierno sumado a la permanencia de familias en bares y centros comerciales para seguir los partidos de la Scaloneta en horarios donde habitualmente los chicos estarían en la escuela.
El calendario nacional
- Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
- Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
- Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
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