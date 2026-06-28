Seis provincias argentinas arrancan las vacaciones de invierno en plena fase final del Mundial 2026

Las provincias que abren las vacaciones de invierno en pleno Mundial 2026

El cronograma unificado para este primer grupo del interior del país abarcará a las siguientes jurisdicciones:

Región Centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

Receso invernal a puro fútbol: de octavos a la final

La sincronización entre el almanaque educativo y la Copa del Mundo transformará las dinámicas de las vacaciones. Mientras en los años tradicionales el receso invernal se vuelca plenamente al turismo tradicional, los espectáculos infantiles o las salidas gasoleras, este invierno estará copado por las pantallas:

La fase decisiva: Las dos semanas de vacaciones coincidirán de manera exacta con el tramo más vibrante del Mundial, abarcando desde los cruces de octavos de final y los cuartos de final, pasando por las semifinales, hasta llegar al fin de semana de la gran final del torneo .

Impulso al sector gastronómico y comercial: En las principales ciudades de estas provincias, como Rosario, Córdoba Capital o Mendoza, los sectores comerciales ya se preparan para un doble impacto positivo: el flujo habitual de turistas de invierno sumado a la permanencia de familias en bares y centros comerciales para seguir los partidos de la Scaloneta en horarios donde habitualmente los chicos estarían en la escuela.

El calendario nacional