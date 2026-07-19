Mística intacta: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes repitieron el ritual de los caramelos antes de la final

La COSTUMBRE de los caramelos pic.twitter.com/tG5YXomRis — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

La tradición, que se inició casi de casualidad por sugerencia del utilero en la Copa América 2021 y se volvió Ley en Qatar 2022, es la muestra perfecta de la templanza con la que este grupo afronta las citas más importantes de la historia. Con los dulces en la boca y las miradas cómplices, De Paul y Paredes le avisaron al mundo que la mística campeona está más activa que nunca.