Mística intacta: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes repitieron el ritual de los caramelos antes de la final
Los mediocampistas de la Selección Argentina saltaron al césped del MetLife Stadium para cumplir con su tradición más famosa.
Hay costumbres que no se negocian, mucho menos cuando se está a minutos de jugar una final del mundo. En la antesala del trascendental choque ante España, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes volvieron a encender la ilusión de los hinchas al repetir su ritual más sagrado: el "caramelo time" en el círculo central de la cancha.
Mientras el MetLife Stadium de Nueva Jersey vibraba con el despliegue visual, musical y los shows artísticos de la ceremonia de clausura oficial de la FIFA, los dos referentes del mediocampo albiceleste salieron al campo de juego vestidos con la indumentaria de concentración.
Con total parsimonia y complicidad, caminaron hasta el centro del terreno comiendo caramelos masticables y observando las tribunas colmadas, repitiendo la icónica imagen que se transformó en la cábala máxima del ciclo.
Había dudas sobre si iban a poder cumplir con el ritual, ya que se estaban dando los diferentes shows de clausura. Sin embargo, según indicaron en la transmisión oficial, completaron todo el circuito pese a las dificultades.
La tradición, que se inició casi de casualidad por sugerencia del utilero en la Copa América 2021 y se volvió Ley en Qatar 2022, es la muestra perfecta de la templanza con la que este grupo afronta las citas más importantes de la historia. Con los dulces en la boca y las miradas cómplices, De Paul y Paredes le avisaron al mundo que la mística campeona está más activa que nunca.
Rodrigo De Paul titular, pero Leandro Paredes suplente: los 11 de la Selección para la final
La salida de Paredes para el ingreso de Nico González es una de las grandes sorpresas de Lionel Scaloni para la final del Mundial 2026. La formación es:
Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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