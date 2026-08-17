Montevideo City Torque vs. Tigre por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El "Matador" tiene la obligación de dar vuelta la serie luego de la caída por la mínima en el José Dellagiovanna. Los detalles en la nota.
Montevideo City Torque y Tigre juegan este miércoles, desde las 21.30, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo y contará con transmisión de DSports.
El conjunto uruguayo llega con ventaja luego de imponerse por 1-0 en la ida, disputada en el estadio José Dellagiovanna. Franco Pizzichillo marcó el único gol del encuentro y le permitió a Montevideo City Torque afrontar la revancha con la posibilidad de avanzar a los cuartos de final incluso con un empate.
Por su parte, el "Matador" está obligado a ganar en Montevideo para mantener con vida su sueño continental. El equipo argentino necesita revertir la desventaja de la ida y buscará una victoria que le permita dar vuelta la serie y meterse entre los ocho mejores de la competencia.
En el ámbito local, el conjunto comandado por Diego Dabove viene de empatar 0-0 ante Aldosivi como visitante, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura que lo tiene en la séptima posición de la Zona B, con ocho unidades.
El ganador de esta serie se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del cruce entre Cienciano de Perú o Botafogo de Brasil.
Formaciones de Montevideo City Torque vs. Tigre por la Copa Sudamericana
- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.
- Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
-
Hora: 21:30.
Estadio: Estadio Centenario.
- Árbitro: Guillermo Guerrero.
- VAR: Gabriel González.
-
TV: DSports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario