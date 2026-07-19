¿Mufa o estrategia? La decisión de Speed antes de la final del Mundial hizo explotar las redes sociales
El streamer estadounidense sorprendió una vez más con su look para la definición entre la Selección Argentina y España.
Speed volvió a convertirse en uno de los personajes más comentados de la previa de la final del Mundial 2026. Luego de haber dado que hablar durante todo el torneo por las camisetas que eligió para cada partido, el influencer decidió no jugarse por ninguno de los dos finalistas y apareció con un modelo muy particular.
Para presenciar el encuentro entre Argentina y España, el streamer estadounidense lució una camiseta partida a la mitad: de un lado los colores de la Selección Argentina y del otro los de España. Se trató de un diseño que ya había utilizado en otra oportunidad y que volvió a captar la atención de miles de fanáticos.
Speed no eligió un solo lado
A diferencia de otras jornadas del Mundial, en las que sus elecciones generaban especulaciones sobre a quién apoyaría, esta vez Speed optó por mantenerse neutral. Con una camiseta "50 y 50", evitó inclinarse públicamente por alguno de los dos seleccionados que disputan el título más importante del fútbol.
Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió nuevamente en tendencia y los usuarios comenzaron a debatir el significado de su elección, además de bromear con la ya clásica "mufa" que muchos le adjudicaron durante la Copa del Mundo.
No es la primera vez que Speed logra instalarse como uno de los protagonistas extrafutbolísticos del Mundial. Entre transmisiones en vivo, encuentros con jugadores y elecciones de vestimenta que siempre generan conversación, el creador de contenido volvió a demostrar que cada una de sus apariciones termina convirtiéndose en un fenómeno viral.
Con una simple camiseta dividida entre Argentina y España, Speed volvió a acaparar la atención en la previa de la gran final y sumó un nuevo capítulo a su particular historia con el Mundial 2026, donde sus looks ya se transformaron en un clásico seguido de cerca por millones de fanáticos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario