Mundial 2026: detuvieron a cuatro argentinos por colarse para ver a la Selección Argentina
Fue el lunes 22 de junio, en Dallas, para el duelo que la Selección le ganó 2-0 a Austria. Tuvieron que pagar una multa para ser liberados.
Miles de hinchas no consiguieron entradas para el Mundial 2026 y buscan cualquier forma para ingresar a los estadios. En ese contexto, cuatro argentinos fueron detenidos por colarse al partido de la selección argentina contra Austria el pasado 22 de junio. Ahora, las autoridades de Estados Unidos y la Argentina aplicarán duras sanciones por el delito.
No sólo fueron detenidos sino que tendrán una causa judicial, les retirarán la visa y como si fuera poco tampoco podrán ir a la cancha en la Argentina porque el Ministerio de Seguridad de la Nación les aplicó desde esta misma madrugada el derecho de admisión por dos años, con lo cual ya están integrando hoy mismo el listado prohibido del programa Tribuna Segura.
Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen eludieron los controles de seguridad y el perímetro de acceso, y lograron ingresar a la cancha. Sin embargo, fueron arrestados poco después por los efectivos del Departamento de Policía de Dallas, Texas.
Cotejando las imágenes con los bancos de datos del Registro Nacional de las Personas dieron con la identidad de las cuatro personas involucradas que ahora enfrentan también un posible proceso de deportación. Al primero que agarraron fue a Leandro Ayala. El hincha no tuvo mejor idea que intentar colarse antes que abra el propio estadio. A las 10 de la mañana, 13 horas antes de que comience el partido contra Jordania, decidió que seguro iba a pasar inadvertido. Se fue al sector Este del Estadio, saltó una valla y corrió hacia el ingreso principal donde había una puerta entornada con trabajadores voluntarios. No llegó muy lejos: lo vieron por las cámaras y mandaron una delegación policial. Resultado: quedó detenido.
Una hora más tarde los que intentaron copiar la táctica con mejores resultados fueron Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen. El primero saltó una valla perimetral y se mandó por una abertura que había en la puerta G del estadio. Otra vez las imágenes lo condenaron: en menos de diez minutos fue interceptado y se le abrió un proceso denominado Criminal Trespass que es el equivalente a la intrusión criminal de una morada que en el Código Penal de Texas puede implicar hasta seis meses de cárcel aunque es redimible con multa que va hasta 1000 dólares. El segundo de los hinchas también ingresó por el mismo lugar y sufrió el mismo efecto que su compañero: detenido y trasladado a la dependencia policial.
Según Infobae, el último que creyó que podía burlar la Seguridad norteamericana fue Federico Llach. En pleno mediodía de Dallas llegó hasta el estadio y se pegó a un espectador que tenía una entrada válida. Cuando éste apoyó la misma en el molinete y la puerta se abrió, Llach, como los autos que no quieren pagar peaje, se mandó detrás pero empujando visiblemente al de adelante para que no se le cerrara la barrera. La maniobra fue advertida por los hombres de seguridad que estaban en ese sector y lo detuvieron inmediatamente.
Su caso fue considerado una infracción y si bien lo mandaron al centro de detención del estadio, después de leerle la acusación lo dejaron ir aunque no podrá ingresar a los estadios y de acuerdo a información de la seguridad del Mundial, se le anulará el visado para que no pueda reingresar como turista a los Estados Unidos. Y además fue incluido en el derecho de admisión de la Argentina por el Ministerio de Seguridad.
Los cuatro detenidos parecían no tener vínculo entre sí. Nielsen, de 46 años y residente de la localidad cordobesa de Villa Belgrano, es martillero público y corredor inmobiliario y forma parte de la empresa dereal state Grupo Norte Inmobiliaria. Ayala es oriundo de la ciudad de Buenos Aires y director del portal Industria Cannabis y presidente de la Confederación Cannábica Argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario