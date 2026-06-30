Mundial 2026: detuvieron a cuatro argentinos por colarse para ver a la Selección Argentina

Según Infobae, el último que creyó que podía burlar la Seguridad norteamericana fue Federico Llach. En pleno mediodía de Dallas llegó hasta el estadio y se pegó a un espectador que tenía una entrada válida. Cuando éste apoyó la misma en el molinete y la puerta se abrió, Llach, como los autos que no quieren pagar peaje, se mandó detrás pero empujando visiblemente al de adelante para que no se le cerrara la barrera. La maniobra fue advertida por los hombres de seguridad que estaban en ese sector y lo detuvieron inmediatamente.

Su caso fue considerado una infracción y si bien lo mandaron al centro de detención del estadio, después de leerle la acusación lo dejaron ir aunque no podrá ingresar a los estadios y de acuerdo a información de la seguridad del Mundial, se le anulará el visado para que no pueda reingresar como turista a los Estados Unidos. Y además fue incluido en el derecho de admisión de la Argentina por el Ministerio de Seguridad.

Los cuatro detenidos parecían no tener vínculo entre sí. Nielsen, de 46 años y residente de la localidad cordobesa de Villa Belgrano, es martillero público y corredor inmobiliario y forma parte de la empresa dereal state Grupo Norte Inmobiliaria. Ayala es oriundo de la ciudad de Buenos Aires y director del portal Industria Cannabis y presidente de la Confederación Cannábica Argentina.