Mundial 2026: el Aeropuerto de Miami alerta por ovnis tras la predicción de una vidente

A través de sus redes sociales, donde acumula 24 millones de seguidores, la espiritualista se defendió de los cuestionamientos de otros colegas y relató su aterradora visión. Según detalló en un reciente video, se despertó aterrada tras un sueño sumamente real donde una enorme nave espacial aterrizaba casi sobre el final del encuentro deportivo y se llevaba a todos los jugadores de Brasil.