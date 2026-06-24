Mundial 2026: el Aeropuerto de Miami alerta por ovnis tras la predicción de una vidente
Una vidente pronosticó invasión extraterrestre en Miami durante el partido de Brasil y Escocia por el Mundial 2026 el aeropuerto restringió el espacio aéreo.
La reconocida vidente Vo Bahiana revolucionó las redes sociales al pronosticar una abducción extraterrestre en la ciudad de Miami. La astróloga reafirmó su increíble predicción para el partido que disputarán Brasil y Escocia por el Mundial 2026, generando un gran revuelo internacional y una insólita advertencia de seguridad aeroportuaria.
La predicción de extraterrestres en el Mundial 2026
A través de sus redes sociales, donde acumula 24 millones de seguidores, la espiritualista se defendió de los cuestionamientos de otros colegas y relató su aterradora visión. Según detalló en un reciente video, se despertó aterrada tras un sueño sumamente real donde una enorme nave espacial aterrizaba casi sobre el final del encuentro deportivo y se llevaba a todos los jugadores de Brasil.
IMPORTANTE: Brasil vs. Escocia, en riesgo por un insólito motivo: FIFA podría suspender el partido
Frente a los crecientes rumores y la viralización masiva de este extraño pronóstico, el Aeropuerto Internacional de Miami emitió un sorpresivo comunicado. A través de su cuenta oficial, informaron que la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una restricción oficial del espacio aéreo para el duelo de esta noche debido a los múltiples reportes sobre actividad aérea inusual en la región.
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