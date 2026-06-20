Mundial 2026: por qué Haití fue eliminada aunque golee y supere en diferencia a favor a Escocia
El seleccionado caribeño se despidió del Mundial 2026 en su segunda presentación. Conocé el motivo que lo dejó sin chances matemáticas de avanzar a Haití.
La fase de grupos del Mundial 2026 ya tiene a su primera selección matemáticamente eliminada del certamen. Tras sufrir una dura derrota por goleada frente al conjunto brasileño en Philadelphia, Haití se despidió rápidamente de la Copa del Mundo por un motivo reglamentario que sentenció su destino.
El criterio reglamentario que dejó a Haití sin chances
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El equipo dirigido por Sebastien Migné cayó por un contundente 3-0 ante Brasil en la segunda fecha correspondiente al Grupo C. Esta derrota se sumó al tropiezo previo por 1-0 frente a Escocia en el debut de la competencia internacional. Actualmente, la tabla de posiciones es liderada por Brasil y Marruecos con 4 puntos cada uno, seguidos por Escocia con 3 unidades y los caribeños en el fondo sin puntos.
A pesar de que el formato del torneo establece que los ocho mejores terceros se clasifican a los dieciseisavos de final, el seleccionado centroamericano ya no tiene ninguna posibilidad matemática. El motivo radica en que el primer criterio de desempate en esta edición son los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.
Como Haití ya perdió su partido directo frente a Escocia, incluso si logra una victoria por goleada ante Marruecos en la última fecha y alcanza a los europeos en el tercer lugar con 3 unidades, quedará invariablemente por debajo en la tabla de posiciones al aplicarse esta regla.
Ya sin chances de avanzar a la próxima instancia, el combinado caribeño cerrará su participación oficial el miércoles 24 de junio en Atlanta, cuando deba enfrentar a Marruecos para cumplir con el calendario.
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