Mundial 2026: por qué Haití fue eliminada aunque golee y supere en diferencia a favor a Escocia

Como Haití ya perdió su partido directo frente a Escocia, incluso si logra una victoria por goleada ante Marruecos en la última fecha y alcanza a los europeos en el tercer lugar con 3 unidades, quedará invariablemente por debajo en la tabla de posiciones al aplicarse esta regla.

Ya sin chances de avanzar a la próxima instancia, el combinado caribeño cerrará su participación oficial el miércoles 24 de junio en Atlanta, cuando deba enfrentar a Marruecos para cumplir con el calendario.