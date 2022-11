Hallazgo de Jorge Rial: Macri fue a ver a la Selección una sola y fatídica vez como dirigente de la AFA

"Me acuerdo como si fuese hoy. En la platea se dan vuelta y me hacen (pulgar levantado), pero lo erra y me miran...", cuenta Macri como si la mala suerte se haya apoderado de la Selección Argentina.

"Va el segundo penal y me dicen...", Macri hace gesto como de "ahora sí".

Bielsa lo llamó a Ayala, pero Palermo tomó la pelota. Pinchó una nube. Faltaría un penal más. El "Loco" se quedó afuera de la Selección por mucho tiempo y recién jugó un Mundial en Sudáfrica 2010.