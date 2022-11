La Selección Argentina tuvo un asado familiar antes de comenzar a preparar la "final" contra Polonia

Aguero quería visitar a sus ex compañeros de la selección desde hace varios días pero no contaba con la acreditación correspondiente como para ingresar, algo que lo tenía bastante molesto, pero después de la derrota ante Arabia Saudita prefirió dejar pasar unos días "para no molestar", según aclaró.

image.png

Por su parte, la cantante estuvo el sábado en el estadio Lusail junto a su padre Alejandro Stoessel, ataviada con una camiseta del seleccionado argentino para observar el partido en general y en particular acompañar y alentar a De Paul.

Esta modalidad se seguirá llevando a cabo, como quedó dicho, después de cada encuentro, con la misión de distender, renovar y fortalecer el ánimo de los capitaneados por Lionel Messi que ahora tendrán que afrontar un duro compromiso frente a Polonía en busca del primer lugar de la clasificación a octavos de final en el Grupo C.