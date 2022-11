Macri estuvo en Argentina-México: se sentó al lado del derrotado

WhatsApp Image 2022-11-26 at 23.33.48.jpeg

En la otra foto que difundió el diario La Nación, muy cercano al líder del Pro, se lo ve caminando por los palcos del estadio mientras una mujer sujeta fuerte su cartera.

https://twitter.com/spitta1969/status/1596630574655053826 Vamos eliminando esos pensamientos mágicos de la mufa y esas cosas? pic.twitter.com/OQEI1NwXRm — Sandra Pitta (@spitta1969) November 26, 2022

La militante macrista Sandra Pitta, y miles de cuentas trolls, se adelantaron a La Nación e intentaron instalar que Macri no sólo no era mufa sino que traía suerte. ¿Cómo? Con una foto de 2014 en la que se lo veía junto a una joven María Eugenia Vidal observando el Mundial de Brasil en una plaza porteña... Estaban abrigados por el frío invierno de la CABA y no frescos como amerita el verano de Qatar.