Siguen las campañas para curarle el mal de ojo a la Selección Argentina

"14hs me encienden las velas del color que tengan (No negro, no rojo) y empiecen a curar ojeo quienes sepan hacerlo. Empezamos anoche algunas y esta densa la cosa", escribió una usuaria en las redes sociales.

https://twitter.com/r0sc4lun4tic4/status/1597982160971259905 14hs me encienden las velas del color que tengan (No negro, no rojo) y empiecen a curar ojeo quienes sepan hacerlo empezamos anoche algunas y esta densa la cosa. — La Jabru (@r0sc4lun4tic4) November 30, 2022