Murió Daniel Buira: el sentido mensaje de Independiente por su fallecimiento

En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.

El aporte del baterista quedó plasmado en los discos más representativos de aquella primera etapa del grupo: Chactuchac (1992), ¡Ay Ay Ay!(1994), Tercer Arco, Azul (1998) y Ritual (1999), trabajos que consolidaron a la banda como una de las más influyentes del rock nacional.

Pero su rol no se limitó a lo instrumental. Buira también participó activamente en la composición de canciones que se volvieron emblema del repertorio piojoso, entre ellas “Cancheros”, “Te diría”, “Desde lejos no se ve”, “Buenos tiempos” y “Motumbo”, tema que años más tarde sería recuperado por la banda en el disco Máquina de sangre.