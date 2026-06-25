Murió Daniel Castellani, gloria del vóley argentino

En su última gran etapa profesional, asumió el inmenso desafío de dirigir a Las Panteras (la Selección femenina de voleibol). Con este equipo logró conquistar la inédita Copa Panamericana de 2023 y el posterior bicampeonato en 2024, dejando una huella imborrable en las nuevas generaciones.

“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”, expresaron oficialmente desde la FEVA para despedir a este verdadero líder indiscutido.