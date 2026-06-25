Murió Daniel Castellani, gloria del vóley argentino
El exjugador y actual entrenador Daniel Castellani falleció este jueves tras una dura enfermedad. El deporte nacional despide a un símbolo histórico.
El deporte nacional se encuentra de luto. Daniel Castellani, una inmensa figura y leyenda indiscutida del vóley argentino, falleció este jueves 25 de junio de 2026 tras luchar contra una grave y larga enfermedad. La triste noticia fue confirmada mediante un emotivo comunicado emitido por la Federación del Voleibol Argentino.
El enorme legado de Daniel Castellani en el vóley argentino
Como jugador, Castellani fue el gran capitán y una pieza clave de la inolvidable Generación del 82. Entre sus máximos logros internacionales, alcanzó la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Mundial de 1982 disputado en Buenos Aires.
Luego de brillar intensamente dentro de la cancha, continuó su prestigioso camino como un exitoso director técnico. Bajo su liderazgo y visión, la Selección Argentina masculina se consagró con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995. Además, tuvo pasos sumamente destacados por diferentes clubes de Europa y de Argentina, cosechando múltiples campeonatos y un rotundo reconocimiento global.
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En su última gran etapa profesional, asumió el inmenso desafío de dirigir a Las Panteras (la Selección femenina de voleibol). Con este equipo logró conquistar la inédita Copa Panamericana de 2023 y el posterior bicampeonato en 2024, dejando una huella imborrable en las nuevas generaciones.
“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”, expresaron oficialmente desde la FEVA para despedir a este verdadero líder indiscutido.
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