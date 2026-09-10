Murió el histórico hincha de River que iba al Monumental con galera y bastón
A través de la cuenta 'Con Galera y Bastón', la familia del histórico hincha del Monumental confirmó su fallecimiento.
River perdió a un personaje entrañable del paisaje de sus tribunas. Marcelo Banegas, el fanático que se convirtió en una marca registrada del Estadio Monumental por asistir a cada encuentro vestido con una distinguida galera y un bastón a tono con la banda roja, falleció este jueves tras atravesar un delicado estado de salud.
La noticia fue confirmada por su círculo íntimo mediante la cuenta de Instagram Con Galera y Bastón, espacio virtual donde compartía su pasión y mantenía el contacto con el mundo millonario. "Siempre estaremos los 4 alentando, tu familia gallina te ama, te vamos a extrañar, pero vas a estar con nosotros en cada abrazo de gol", expresaron sus allegados en un sentido mensaje de despedida.
Aunque en el último tiempo debió alejarse físicamente de las tribunas por sus problemas de salud, Banegas sostuvo hasta el final su aliento incondicional desde las redes sociales. Su atuendo particular, creado para homenajear la grandeza del club de sus amores, le valió durante años el reconocimiento y el afecto del pueblo riverplatense, que hoy despide a una de sus figuras más emblemáticas de la cancha.
Fanático total: le puso "Rosario Central" a su hija y se hizo viral tras el clásico con Newell's
El folklore y la pasión del fútbol argentino no suelen tener límites razonables, y la previa del clásico rosarino volvió a dejar una prueba irrefutable de ello. En medio del color, las camisetas y la tensión habitual que rodea a uno de los partidos más fervientes del país, una breve entrevista realizada por la periodista Sofía Martínez se convirtió en un fenómeno viral al revelar una historia tan insólita como simpática.
Durante su cobertura en los accesos al estadio, la cronista se acercó a hablar con una pequeña hincha canalla y le preguntó su nombre. La respuesta de la menor dejó atónita a la conductora y a todos los presentes: se llama Rosario Central Rodríguez. La escena no tardó en replicarse de manera masiva en las plataformas digitales, despertando una ola de comentarios, sorpresa y sonrisas entre los fanáticos del fútbol.
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