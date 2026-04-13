Murió Julio Ricardo, una voz emblemática del relato deportivo argentino

julio ricardo

Entre los momentos más impactantes de su carrera, se encuentra su cobertura de la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962, así como su presencia en el trágico accidente de Juan Gálvez en 1963, un episodio que lo marcó profundamente. También fue protagonista en ciclos televisivos como “Tribuna Caliente”, donde compartió pantalla con referentes como Antonio Carrizo y otros nombres destacados del medio.

A lo largo de las décadas, Ricardo logró adaptarse a los cambios del fútbol y del periodismo, manteniendo siempre una mirada equilibrada. En medio de debates históricos como la división entre “menottistas” y “bilardistas”, sostuvo: “No me ‘afilié’ a ningún bando, traté de rescatar y tomar cosas de ambos”. Su legado queda asociado a una forma de entender el periodismo basada en el respeto, el conocimiento y la reflexión.