La reacción del héroe de New York Knicks al ser comparado con Diego Maradona por su agónica jugada

De manera casi inevitable, la mística de la imagen llevó a muchos fanáticos e internautas a trazar un paralelismo estético con la histórica foto de Diego Maradona anotando el gol de "La Mano de Dios" ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.

La reacción de la figura de los New York Knicks al ser consultado por Diego Maradona

Aprovechando el furor generado por la silueta de ambos atletas suspendidos en lo más alto, un periodista decidió mostrarle la comparativa de las dos imágenes al basquetbolista durante la conferencia de prensa. Lejos de esquivar el tema, Anunoby reaccionó con total admiración y respeto hacia el astro del fútbol mundial:

"Maradona es una leyenda", expresó de forma contundente al contemplar las fotografías lado a lado. "Es una gran imagen, es genial, es especial", agregó con una sonrisa, visiblemente halagado por la magnitud de la comparación.

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OG Anunoby, figura de New York Knicks, habló de Diego en la previa al quinto juego de las finales de la #NBA pic.twitter.com/cIntqJqWBx — minutouno (@minutounocom) June 13, 2026

Con el espíritu del "Diez" sobrevolando la previa, los Knicks buscarán este sábado por la noche coronar su gran temporada en San Antonio, apoyados en la épica de un plantel que ya empezó a escribir sus propias páginas doradas en la historia de la NBA.